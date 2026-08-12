Estudiantes recibirán atención médica gratuita en Quito antes del inicio de clases

Los estudiantes en Quito recibirán atención médica gratuita previo al ingreso a clases.

Tres puntos de atención médica gratuita estarán disponibles en Cotocollao, Conocoto y Yaruquí durante agosto, para atender a los estudiantes de Quito antes del inicio del año lectivo 2026-2027.

Las jornadas se desarrollarán entre el 15 y el 29 de agosto de 2026, con servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes que se preparan para regresar a las aulas, indicó el Municipio de Quito este miércoles 12 de agosto.

El objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y contribuir al bienestar de los estudiantes, considerando que problemas de salud pueden afectar su concentración, asistencia y rendimiento académico.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Las familias podrán acudir a estos puntos municipales para recibir atención en diferentes áreas:

Medicina general

Asesoría nutricional

Salud oral

Prevención y orientación en salud

La atención será gratuita y estará disponible en jornadas abiertas a la ciudadanía.

Estas son las fechas y lugares de atención

Cotocollao

Lugar: Plaza Central de Cotocollao

Plaza Central de Cotocollao Fecha: sábado 15 de agosto

sábado 15 de agosto Horario: 09:00 a 14:00

Conocoto

Lugar: Parque El INFA

Parque El INFA Fecha: sábado 22 de agosto

sábado 22 de agosto Horario: 09:00 a 17:00

Yaruquí

Lugar: Parque Central de Yaruquí

Parque Central de Yaruquí Fecha: sábado 29 de agosto

sábado 29 de agosto Horario: 09:00 a 14:00

Las jornadas se desarrollarán bajo el lema “Jornadas para cuidar de ti y tu familia”, con actividades enfocadas en prevención y cuidado de la salud.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de Quito?

El inicio del año lectivo 2026-2027 para el régimen Sierra-Amazonía será escalonado y comenzará el martes 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

Por ello, las autoridades municipales recomiendan aprovechar las jornadas previas al retorno a clases para realizar controles preventivos, especialmente de salud oral, nutrición y medicina general.