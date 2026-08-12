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Quito

Estudiantes recibirán atención médica gratuita en Quito antes del inicio de clases

Se habilitarán tres puntos de atención gratuita para los estudiantes las últimas semanas de agosto, previo al ingreso a clases. 

Los estudiantes en Quito recibirán atención médica gratuita previo al ingreso a clases.

Quito Informa

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

12 ago 2026 - 13:25

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Tres puntos de atención médica gratuita estarán disponibles en Cotocollao, Conocoto y Yaruquí durante agosto, para atender a los estudiantes de Quito antes del inicio del año lectivo 2026-2027.

Las jornadas se desarrollarán entre el 15 y el 29 de agosto de 2026, con servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes que se preparan para regresar a las aulas, indicó el Municipio de Quito este miércoles 12 de agosto. 

El objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y contribuir al bienestar de los estudiantes, considerando que problemas de salud pueden afectar su concentración, asistencia y rendimiento académico. 

¿Qué servicios estarán disponibles?

Las familias podrán acudir a estos puntos municipales para recibir atención en diferentes áreas:

  • Medicina general
  • Asesoría nutricional
  • Salud oral
  • Prevención y orientación en salud

La atención será gratuita y estará disponible en jornadas abiertas a la ciudadanía. 

Estas son las fechas y lugares de atención

Cotocollao

  • Lugar: Plaza Central de Cotocollao
  • Fecha: sábado 15 de agosto
  • Horario: 09:00 a 14:00

Conocoto

  • Lugar: Parque El INFA
  • Fecha: sábado 22 de agosto
  • Horario: 09:00 a 17:00

Yaruquí

  • Lugar: Parque Central de Yaruquí
  • Fecha: sábado 29 de agosto
  • Horario: 09:00 a 14:00

Las jornadas se desarrollarán bajo el lema “Jornadas para cuidar de ti y tu familia”, con actividades enfocadas en prevención y cuidado de la salud.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de Quito?

El inicio del año lectivo 2026-2027 para el régimen Sierra-Amazonía será escalonado y comenzará el martes 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

Por ello, las autoridades municipales recomiendan aprovechar las jornadas previas al retorno a clases para realizar controles preventivos, especialmente de salud oral, nutrición y medicina general.

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