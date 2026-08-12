Estudiantes recibirán atención médica gratuita en Quito antes del inicio de clases
Se habilitarán tres puntos de atención gratuita para los estudiantes las últimas semanas de agosto, previo al ingreso a clases.
Los estudiantes en Quito recibirán atención médica gratuita previo al ingreso a clases.
Quito Informa
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Actualizada:
12 ago 2026 - 13:25
Tres puntos de atención médica gratuita estarán disponibles en Cotocollao, Conocoto y Yaruquí durante agosto, para atender a los estudiantes de Quito antes del inicio del año lectivo 2026-2027.
Las jornadas se desarrollarán entre el 15 y el 29 de agosto de 2026, con servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes que se preparan para regresar a las aulas, indicó el Municipio de Quito este miércoles 12 de agosto.
El objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y contribuir al bienestar de los estudiantes, considerando que problemas de salud pueden afectar su concentración, asistencia y rendimiento académico.
¿Qué servicios estarán disponibles?
Las familias podrán acudir a estos puntos municipales para recibir atención en diferentes áreas:
- Medicina general
- Asesoría nutricional
- Salud oral
- Prevención y orientación en salud
La atención será gratuita y estará disponible en jornadas abiertas a la ciudadanía.
Estas son las fechas y lugares de atención
Cotocollao
- Lugar: Plaza Central de Cotocollao
- Fecha: sábado 15 de agosto
- Horario: 09:00 a 14:00
Conocoto
- Lugar: Parque El INFA
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Horario: 09:00 a 17:00
Yaruquí
- Lugar: Parque Central de Yaruquí
- Fecha: sábado 29 de agosto
- Horario: 09:00 a 14:00
Las jornadas se desarrollarán bajo el lema “Jornadas para cuidar de ti y tu familia”, con actividades enfocadas en prevención y cuidado de la salud.
¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de Quito?
El inicio del año lectivo 2026-2027 para el régimen Sierra-Amazonía será escalonado y comenzará el martes 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.
Por ello, las autoridades municipales recomiendan aprovechar las jornadas previas al retorno a clases para realizar controles preventivos, especialmente de salud oral, nutrición y medicina general.
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