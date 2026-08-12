Incendio en Cotacachi-Cayapas: más de 700 hectáreas afectadas tras tres días de fuego

Incendio en el Cotacachi no da tregua y consume 700 hectáreas

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en Imbabura, continúa activo este miércoles 12 de agosto.

Las llamas han alcanzado las zonas altas del volcán Cotacachi y los fuertes vientos complican las labores de control.

El fuego avanza por las laderas

El incendio comenzó alrededor de las 16:00 del lunes 10 de agosto, en sectores de Cotacachi y Quiroga.

Desde entonces, el fuego se ha extendido por las laderas hasta alcanzar zonas altas del volcán Cotacachi. Hasta el momento, se estima que unas 700 hectáreas han sido afectadas.

Una de las principales preocupaciones es que las llamas puedan avanzar hacia fuentes de agua de la zona.

El incendio permanece activo y las condiciones del viento dificultan el trabajo de quienes intentan controlar los diferentes puntos donde continúa el fuego.

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒓 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒏𝒅𝒊𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐́𝒈𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒕𝒂𝒄𝒂𝒄𝒉𝒊#Imbabura | Efectivos militares colaboraron para mitigar un incendio forestal de gran magnitud… pic.twitter.com/ySLDrZbeeh — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 12, 2026

Más de 700 personas trabajan en la emergencia

Según los reportes entregados durante la emergencia, más de 700 personas participan en las labores para controlar el incendio.

A esto se suma el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, que se incorporó a las tareas en Cotacachi.

Los equipos trabajan en coordinación con distintas instituciones para contener las llamas. Sin embargo, las ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora dificultan el avance de las labores y favorecen la propagación del fuego en determinadas zonas.

Comunidades también participan en el control

Integrantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) también participan en las tareas.

Alrededor de 500 comuneros se encuentran desplegados en diferentes puntos para apoyar las acciones frente al incendio.

Mientras continúan los trabajos, el Municipio de Cotacachi solicitó donaciones de agua y alimentos para las personas que permanecen en la zona durante las jornadas de control. Hasta ahora no se ha determinado qué provocó el inicio del incendio.

📍#Imbabura | Cotacachi



Como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, nos encontramos en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas atendiendo la emergencia por el incendio forestal y articulando la activación de los recursos necesarios para fortalecer las labores de respuesta. pic.twitter.com/gY4KSZWz3i — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) August 12, 2026

Antenas de comunicación resultaron afectadas

La fuerza de las llamas también provocó afectaciones en antenas de transmisión de varios medios de comunicación de Imbabura. Estas estructuras se encuentran en zonas alcanzadas por el fuego y han sufrido daños durante el avance del incendio.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía no acercarse al área afectada mientras continúen las labores.

El objetivo es evitar que las personas ingresen a sectores donde las condiciones pueden cambiar rápidamente por el viento y la presencia de fuego.

El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas es una zona que reúne distintos ecosistemas, desde páramos andinos hasta bosques húmedos tropicales.