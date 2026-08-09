Vacaciones pueden aumentar el riesgo de caries en niños: claves para cuidar sus dientes

Salud bucal infantil: Evita las caries en el receso escolar

Cambios en los horarios, mayor consumo de dulces y descuidos en el cepillado pueden afectar la salud bucal de los niños durante el receso escolar.

Las caries son una de las enfermedades crónicas más frecuentes durante la infancia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 510 millones de niños en el mundo tienen caries en sus dientes temporales.

Aunque es una enfermedad que puede prevenirse, cuando no se trata puede provocar dolor, dificultades para alimentarse, alteraciones del sueño y afectar actividades cotidianas.

Durante las vacaciones, algunos hábitos pueden cambiar. Los niños suelen acostarse más tarde, consumir con mayor frecuencia golosinas, helados, chocolates y bebidas azucaradas, mientras que el cepillado puede pasar a segundo plano.

Estos cambios no significan que los menores deban dejar de disfrutar de sus vacaciones, pero sí requieren mantener una rutina de higiene.

Cepillado y crema dental: la rutina que no debe faltar

La OMS recomienda cepillarse los dientes dos veces al día con crema dental con flúor. En los niños, esta práctica debe formar parte de la rutina diaria, especialmente después del desayuno y antes de dormir.

El cepillo debe ser adecuado para la edad y el tamaño de la boca. Se recomienda utilizar cerdas suaves y un mango cómodo, que permita limpiar los dientes sin lastimar las encías.

En los niños pequeños, además, es importante que un adulto supervise el cepillado para comprobar que todas las zonas sean limpiadas correctamente.

Los padres también deben revisar el estado del cepillo. Si las cerdas están abiertas, deformadas o desgastadas, es momento de cambiarlo.

Como referencia, esta revisión puede hacerse aproximadamente cada tres meses, aunque el reemplazo puede ser necesario antes si existe un deterioro evidente.

Vacaciones también son una oportunidad para revisar los dientes

El receso escolar puede ser un buen momento para recuperar los hábitos de higiene bucal que se modificaron durante las vacaciones.

Establecer horarios para el cepillado después del desayuno y antes de dormir ayuda a que los niños vuelvan a incorporar esta práctica a su rutina.

También puede ser una oportunidad para preparar un kit de cuidado dental infantil, con un cepillo adecuado, crema dental con flúor y un estuche limpio y ventilado.

El hilo dental puede incorporarse cuando sea recomendado por un odontólogo.

La alimentación también cumple un papel importante. No es necesario prohibir los dulces, pero sí evitar su consumo frecuente y mantener una alimentación equilibrada.

Ofrecer agua como bebida principal es otra medida que puede ayudar a cuidar los dientes.

Una visita al odontólogo puede detectar problemas a tiempo

Las vacaciones pueden aprovecharse para realizar un control odontológico preventivo, especialmente antes de regresar a clases.

Una revisión permite identificar caries en etapas tempranas, realizar una limpieza profesional cuando sea necesario y verificar el desarrollo de los dientes permanentes.

Los padres deben prestar atención a señales como dolor, sensibilidad, molestias al masticar o cambios en el aspecto de los dientes.

Ante cualquiera de estos síntomas, es recomendable consultar con un profesional y evitar esperar a que la molestia aumente.

La prevención también ayuda a evitar que caries avancen hacia las partes internas del diente y provoque complicaciones.

Por eso, mantener controles periódicos y una buena higiene en casa puede reducir la necesidad de tratamientos más complejos.

Las recomendaciones pueden mantenerse durante todo el año escolar:

Cepillarse dos veces al día

Utilizar crema dental con flúor

Moderar el consumo frecuente de azúcar

Tomar agua

Acudir a controles odontológicos

La constancia en la higiene bucal permite prevenir molestias y cuidar los dientes temporales y permanentes durante las diferentes etapas de la infancia.