El Niño pone en alerta a 3 873 escuelas en Ecuador: ¿cambiará la modalidad de clases?

Instituciones educativas están bajo monitoreo tras la declaración de Alerta Naranja por el fenómenos de El Niño en Ecuador

El Ministerio de Educación ejecuta un plan de prevención ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en Ecuador, que podría implicar, en caso de ser necesario, cambiar las clases a una modalidad no presencial.

De acuerdo con un diagnóstico realizado por esa Cartera de Estado, 3 873 instituciones educativas fiscales están ubicadas en zonas con susceptibilidad alta y media a inundaciones y movimientos en masa asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

La mayoría de planteles están en las provincias de Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Loja y Esmeraldas .

En estos establecimientos están matriculados 884 193 estudiantes, quienes forman parte de la población potencialmente expuesta a las amenazas identificadas.

La susceptibilidad, sin embargo, no significa que todos estos planteles vayan a resultar afectados por inundaciones o deslizamientos.

Instituciones Educativas Susceptibles ante El Niño 2026-2027 Instituciones Educativas Susceptibles al Fenómeno El Niño Diagnóstico oficial del Ministerio de Educación ante riesgos por inundaciones y movimientos en masa. Régimen Provincia Susceptibilidad Alta a Inundaciones Susceptibilidad Alta a Movimientos en Masa Susceptibilidad Media a Inundaciones Susceptibilidad Media a Movimientos en Masa Total COSTA - GALÁPAGOS AZUAY 0 6 1 27 34 BOLÍVAR 3 48 11 33 95 CAÑAR 0 12 2 17 31 CHIMBORAZO 1 10 0 7 18 COTOPAXI 2 44 3 5 54 EL ORO 126 20 150 83 379 ESMERALDAS 84 2 155 72 313 GUAYAS 421 5 476 43 945 IMBABURA 0 7 2 13 22 LOJA 0 30 10 308 348 LOS RÍOS 161 3 175 11 350 MANABÍ 99 11 469 482 1061 PICHINCHA 1 20 3 16 40 SANTA ELENA 15 0 48 2 65 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 0 31 21 27 79 Total COSTA 913 249 1526 1146 3834 SIERRA - AMAZONÍA AZUAY 0 1 0 0 1 CARCHI 0 5 0 15 20 CHIMBORAZO 0 1 0 0 1 IMBABURA 0 0 0 9 9 LOJA 0 6 1 1 8 Total SIERRA 0 13 1 25 39 TOTAL GENERAL 913 262 1527 1171 3.873 No se encontraron resultados para tu búsqueda.

Provincias con más escuelas susceptibles

Las seis provincias con mayor número de instituciones educativas susceptibles ante la temporada son:

Manabí: 1 061 instituciones, el 27,4 %.

1 061 instituciones, el 27,4 %. Guayas: 945 instituciones, el 24,4 %.

945 instituciones, el 24,4 %. El Oro: 379 instituciones, el 9,8 %.

379 instituciones, el 9,8 %. Los Ríos: 350 instituciones, el 9 %.

350 instituciones, el 9 %. Loja: 348 instituciones, el 9 %.

348 instituciones, el 9 %. Esmeraldas: 313 instituciones, el 8,1 %.

En conjunto, estas seis provincias reúnen aproximadamente el 88% de las instituciones identificadas en el análisis nacional.

¿Qué hará Educación ante El Niño?

El plan estatal contempla acciones antes, durante y después de posibles emergencias. Entre ellas están las intervenciones preventivas en infraestructura de 264 instituciones educativas priorizadas, además del monitoreo de los planteles ubicados en zonas susceptibles.

También está prevista la adquisición y distribución de 62 kits para atender inundaciones en zonas priorizadas.

Estos equipos incluyen una motobomba a gasolina, una hidrolavadora eléctrica y un generador eléctrico a gasolina.

Entre las principales acciones previstas están:

Intervenir preventivamente infraestructura educativa.

infraestructura educativa. Distribuir 62 kits de mitigación ante inundaciones.

de mitigación ante inundaciones. Monitorear permanentemente los planteles ubicados en zonas susceptibles.

los planteles ubicados en zonas susceptibles. Realizar mingas, simulacros y capacitaciones .

. Elaborar planes de contingencia para las coordinaciones zonales.

para las coordinaciones zonales. Coordinar acciones con Salud, Gestión de Riesgos, COE y Mesas Técnicas .

. Mantener protocolos de continuidad educativa.

¿Habrá suspensión de clases presenciales por El Niño?

El Ministerio de Educación indicó que, hasta el inicio de este mes de agosto, no existe una disposición para cambiar las clases a una modalidad no presencial debido al fenómeno de El Niño.

"Cualquier modificación dependerá de la evolución de las condiciones en cada territorio y de las decisiones de las autoridades", señalaron.

El Ministerio señala que, si las circunstancias lo requieren, se activará el Plan de Continuidad Educativa.

Esta medida permitiría pasar temporalmente a clases no presenciales en los sectores donde sea necesario proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

El plan también se ejecuta a través de 73 Direcciones Distritales, que trabajan en intervenciones preventivas, monitoreo y preparación ante posibles emergencias.

Seguimiento por la Alerta Naranja

Las acciones preventivas se mantienen luego de la Alerta Naranja declarada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El seguimiento busca reforzar la preparación de las instituciones ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa.

El objetivo es mantener operativos los planteles y contar con alternativas en caso de que una emergencia impida desarrollar las actividades educativas con normalidad.

El Ministerio mantiene el monitoreo de las zonas identificadas y señala que las decisiones sobre las clases se tomarán según las condiciones específicas de cada territorio.