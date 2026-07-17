Mujeres se podrán realizar exámenes médicos gratuitos en cinco parroquias de Quito
El Municipio de Quito efectuará pruebas médicas gratuitas para mujeres del 17 al 19 de julio de 2026 en cinco parroquias.
El Municipio de Quito realizará exámenes gratuitos a mujeres en cinco parroquias hasta el domingo 19 de julio.
Quito Informa.
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Actualizado:
17 jul 2026 - 09:56
El Municipio de Quito anunció una jornada de atención médica gratuita dirigida a mujeres en cinco parroquias del Distrito Metropolitano. La iniciativa se desarrolla entre el 17 y el 19 de julio de 2026 y busca fortalecer la prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Las brigadas médicas estarán conformadas por médicos que, además de realizar los exámenes, impartirán charlas informativas sobre la prevención de enfermedades y los riesgos asociados a las ITS, con especial énfasis en la población joven y en sectores considerados vulnerables.
¿En qué parroquias habrá exámenes médicos gratuitos?
Las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes puntos del Distrito Metropolitano de Quito:
- Viernes 17 de julio: parroquia Amaguaña, en el sector Cuendina San Juan, en la Unidad Educativa Luis Eguiguren
- Viernes 17 de julio: parroquia Zámbiza, en la Casa Somos, ubicada entre la calle Ambato y la avenida Simón Bolívar.
- Viernes 17 de julio: parroquia La Mariscal, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional.
- Sábado 18 y domingo 19 de julio: parroquia Quitumbe, en la casa barrial del barrio Mullullacta.
- Sábado 18 y domingo 19 de julio: parroquia San Antonio de Pichincha, en la Casa Somos.
¿Qué servicios ofrecerán las brigadas médicas?
Durante las jornadas, las asistentes podrán acceder gratuitamente a pruebas relacionadas con la detección de infecciones de transmisión sexual y VIH. Asimismo, recibirán información sobre medidas de prevención y detección oportuna de enfermedades vinculadas con la salud sexual y reproductiva.
Las actividades también incluyen espacios educativos para promover el cuidado de la salud y el acceso a servicios preventivos en distintas zonas del Distrito Metropolitano.
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