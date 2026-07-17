Mujeres se podrán realizar exámenes médicos gratuitos en cinco parroquias de Quito

El Municipio de Quito realizará exámenes gratuitos a mujeres en cinco parroquias hasta el domingo 19 de julio.

El Municipio de Quito anunció una jornada de atención médica gratuita dirigida a mujeres en cinco parroquias del Distrito Metropolitano. La iniciativa se desarrolla entre el 17 y el 19 de julio de 2026 y busca fortalecer la prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Las brigadas médicas estarán conformadas por médicos que, además de realizar los exámenes, impartirán charlas informativas sobre la prevención de enfermedades y los riesgos asociados a las ITS, con especial énfasis en la población joven y en sectores considerados vulnerables.

¿En qué parroquias habrá exámenes médicos gratuitos?

Las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes puntos del Distrito Metropolitano de Quito:

Viernes 17 de julio: parroquia Amaguaña, en el sector Cuendina San Juan, en la Unidad Educativa Luis Eguiguren

Viernes 17 de julio: parroquia Zámbiza, en la Casa Somos, ubicada entre la calle Ambato y la avenida Simón Bolívar.

Viernes 17 de julio: parroquia La Mariscal, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional.

Sábado 18 y domingo 19 de julio: parroquia Quitumbe, en la casa barrial del barrio Mullullacta.

Sábado 18 y domingo 19 de julio: parroquia San Antonio de Pichincha, en la Casa Somos.

¿Qué servicios ofrecerán las brigadas médicas?

Durante las jornadas, las asistentes podrán acceder gratuitamente a pruebas relacionadas con la detección de infecciones de transmisión sexual y VIH. Asimismo, recibirán información sobre medidas de prevención y detección oportuna de enfermedades vinculadas con la salud sexual y reproductiva.

Las actividades también incluyen espacios educativos para promover el cuidado de la salud y el acceso a servicios preventivos en distintas zonas del Distrito Metropolitano.