Ministerio de Salud suma 8 autoridades en menos de tres años del Gobierno de Noboa

Las administraciones del Ministerio de Salud han estado marcadas por reclamos de pacientes debido a la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos de Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública continúa siendo una de las carteras con más cambios de autoridades durante la administración del presidente Daniel Noboa.

Con la designación de Juan Carlos Aveiga Parra, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 446 este 10 de julio de 2026, ya son ocho ministros de Salud los que han pasado por esa institución desde noviembre de 2023.

El nuevo ministro Aveiga, quien es cirujano bariátrico, reemplaza a Jaime Bernabé Erazo, quien permaneció en funciones desde abril de 2026.

La rotación de ministros de Salud supera a la registrada durante el gobierno de Lenín Moreno. Entre 2017 y 2021, el Ministerio de Salud tuvo seis titulares: Verónica Espinosa, Catalina Andramuño, Juan Carlos Zevallos, Rodolfo Farfán, Mauro Falconí y Camilo Salinas.

Los ocho ministros de Salud durante el Gobierno de Noboa

Desde que Noboa llegó al poder el 23 de noviembre de 2023, estos han sido los titulares del Ministerio de Salud:

Franklin Encalada (21 de noviembre de 2023 – 14 de junio de 2024).

(21 de noviembre de 2023 – 14 de junio de 2024). Manuel Antonio Naranjo (18 de junio de 2024 – 15 de febrero de 2025).

(18 de junio de 2024 – 15 de febrero de 2025). Édgar Lama (15 de febrero – 27 de mayo de 2025).

(15 de febrero – 27 de mayo de 2025). Juan Bernardo Sánchez (27 de mayo – 2 de julio de 2025).

(27 de mayo – 2 de julio de 2025). Jimmy Martín Delgado (15 de julio – 18 de noviembre de 2025).

(15 de julio – 18 de noviembre de 2025). María José Pinto , quien asumió como ministra encargada entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

, quien asumió como entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Jaime Bernabé Erazo (abril – 10 de julio de 2026).

(abril – 10 de julio de 2026). Juan Carlos Aveiga Parra, designado el 10 de julio de 2026.

Los cambios se han producido en medio de cuestionamientos por la escasez de medicamentos, la falta de insumos médicos y las demandas de pacientes y personal sanitario para fortalecer la atención en hospitales y centros de salud del país.