MSP abre convocatoria para el Año de Salud Rural 2026-2027; requisitos y fechas de postulación

Los profesionales de medicina pueden postular para el año de rural en el Ministerio de Salud Pública.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió la convocatoria para los profesionales de la salud que deseen participar en el proceso de postulación para el Año de Salud Rural y Servicio Social, correspondiente al período septiembre de 2026 - agosto de 2027.

La convocatoria está dirigida a médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras y obstetrices que deberán cumplir con los requisitos establecidos para acceder a las plazas que se habilitarán a escala nacional.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los profesionales interesados deberán contar con la siguiente documentación:

Cédula de identidad. Registro del título profesional emitido por el Ministerio de Educación (MINEDUC), de acuerdo con la normativa vigente.

Certificado de aprobación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), emitido por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Certificado de dominio del idioma español y visa habilitante, en el caso de postulantes extranjeros.

Firma electrónica vigente.

Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo.

Cronograma de registro

El registro se realizará a través del Sistema de Gestión de Rurales (SGR) y estará habilitado de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía o documento de identidad.

Último dígito Fecha Horario 0 y 1 Sábado, 1 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 2 y 3 Domingo, 2 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 4 y 5 Lunes, 3 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 6 y 7 Martes, 4 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 8 y 9 Miércoles, 5 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 Todos los dígitos Jueves, 6 de agosto de 2026 08:00 - 17:00 Todos los dígitos Viernes, 7 de agosto de 2026 08:00 - 17:00

Los postulantes deberán completar el proceso de inscripción en el Sistema de Gestión de Rurales (SGR), disponible en el portal habilitado por el Ministerio de Salud Pública.

El MSP informó que el sábado 8 de agosto de 2026 se publicará la lista oficial de postulantes en su página web institucional.

Un día después, el domingo 9 de agosto, se dará a conocer el listado de plazas disponibles para el Año de Salud Rural y Servicio Social. La información incluirá el establecimiento de salud, la unidad operativa, la provincia, el nivel de atención y otros datos relevantes para el proceso de elección.

El Año de Salud Rural y Servicio Social correspondiente al período 2026-2027 iniciará el próximo 2 de septiembre de 2026.

El Ministerio de Salud Pública recomendó a los profesionales revisar los canales oficiales de la institución para conocer los detalles del proceso y resolver cualquier inquietud relacionada con la convocatoria.