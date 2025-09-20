Alarma por explosión del caldero de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha, en Quito

Los Bomberos y la Policía acudieron a la Concentración Deportiva de Pichincha, en Quito, para atender una emergencia

Una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha, en el sector de La Jipijapa, explotó la tarde de este sábado 20 de septiembre del 2025.

El hecho generó alarma entre los moradores y las personas que se encontraban en la Concentración Deportiva. Personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Quito se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, una persona resultó herida con cortes provocados por el estallido, mientras que siete personas más fueron evacuadas como medida preventiva.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la persona afectada. Además, el equipo de Materiales Peligrosos e Iinvestigación de Incendios realizó un procedimiento para indagar las causas de la explosión del caldero.

Según un parte policial, la explosión también afectó la estructura del Instituto de Parálisis y Discapacidades. Además, por recomendación de los Bomberos, se evacuó a las personas y a los vehículos que se encontraban en la Concentración Deportiva

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran cómo Bomberos y Policía acordonaron el área con cintas de seguridad para impedir el acceso de personas mientras se realizan las investigaciones