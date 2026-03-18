Hallan un fallecido y menores de edad en centros de rehabilitación clandestinos en Quito

Una persona fallecida y varios menores de edad fueron hallados en un centro de rehabilitación clandestino, en Quito. Así lo informó el Municipio capitalino este martes 17 de marzo de 2026.

Las autoridades llegaron al lugar tras denuncias ciudadanas y hallaron a una persona sin signos vitales. Sin embargo, se desconocen las causas de su muerte, lo que ya se investiga.

En el mismo establecimiento, ubicado en Yaruquí, se hallaron a 17 personas internadas. De ellas, tres eran menores de edad, dos adultos mayores, una mujer y una persona con problemas de salud mental.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó un operativo junto a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) , el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Policía Nacional.

Paralelamente, en Pifo, las autoridades intervinieron otro centro clandestino. Allí se encontraban internadas 40 personas, de las cuales siete eran menores de edad.

Varios de los internos fueron encontrados encerrados en un galpón con cadenas y candados en las puertas. Las autoridades detallaron que en el sitio habían esposas, cinco pistolas eléctricas, un arma blanca y cigarrillos de contrabando.

Un tercer centro, ubicado en San José de Morán, en Calderón, fue clausurado. Las autoridades hallaron ahí a 44 personas, entre las que constan dos menores de edad que fueron entregados a sus padres.

En el sitio fue hallada una mujer con orden de captura. Y el lugar fue clausurado por las autoridades municipales.