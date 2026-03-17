Árbol y poste cayeron sobre un taxi en la vía antigua a Conocoto, este martes 17 de marzo

Un taxi resultó afectado tras la caída de un árbol y un poste en Quito.

Un árbol y poste cayeron sobre un taxi en la vía antigua a Conocoto, sector La Lorena, en Quito, la tarde de este martes 17 de marzo de 2026.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aseguró que no existen heridos por esta emergencia registrada en el suroriente de Quito.

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En imágenes se ve que el taxi está aplastado por un árbol y cables que cayeron sobre la calzada, impactando directamente al automotor.

Las autoridades de tránsito informaron que no fue necesario aplicar cierres viales, por lo que la circulación en la zona se mantuvo con normalidad mientras se atendía la emergencia.

Al sitio acudieron equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y la Empresa Eléctrica Quito, quienes coordinaron las labores para retirar los escombros.