Una feria de emprendimientos para activar la economía durante el concierto de Shakira en Quito

Decenas de personas llegaron al Estadio Olímpico Atahualpa, con el fin de canjear las entradas a los conciertos de la cantante Shakira. Fotos: API /Rolando Enríquez

El Municipio de Quito realizará una feria de emprendimiento en el Bulevar de las Naciones Unidas, entre la República del Salvador y la avenida de los Shyris, durante los tres días del concierto de la artista colombiana Shakira en la capital el 8, 9 y 11 de noviembre del 2025.

La feria contará con 24 carpas para exposición y venta, donde más de 80 emprendedores quiteños ofrecerán alimentos, bebidas no alcohólicas, cosméticos naturales, textiles, ropa y artesanías elaboradas en parroquias urbanas y rurales.

En los cálculos del Municipio serán más de 100 000 asistentes al concierto y estos conciertos representan una oportunidad para impulsar el comercio ordenado, promover el emprendimiento local y fortalecer la reactivación económica.

"Quito es una ciudad generadora de desarrollo económico que ahora también se perfila como destino de entretenimiento de alto impacto", destaca el Municipio. Cristian Morales, administrador de la Zonal Eugenio Espejo, dijo que este espacio busca “dinamizar la economía local y brindar visibilidad a pequeños productores”.

Por su parte, la vicealcaldesa subrogante Fernanda Racines, destacó que este tipo de actividades “demuestran que los grandes eventos también son una oportunidad para impulsar el talento local, fortalecer la economía de Quito y generar experiencias culturales y de entretenimiento de alto nivel”.