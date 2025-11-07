Gimnasio, luces tenues... esto pidió Shakira para camerino y hospedaje en Ecuador

La artista colombiana Shakira llegará a Ecuador este viernes 7 de noviembre del 2025, un día antes de su primer show en la capital. Se prevé que llegue al país acompañada de sus hijos, aunque la producción local del evento desconoce la hora de su arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en Tababela.

Se prevé que la artista llegue al país acompañada de sus hijos, Sasha y Milán, como ha ocurrido en otros países en los que ya ofreció conciertos que son parte de su Gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Lo que se ha confirmado hasta el momento son los elementos que estarán en el camerino de la artista durante los conciertos del sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre del 2025, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

La producción local del evento confirmó que pequeñas empresas y emprendimientos ecuatorianos se han puesto en contacto con los organizadores para ofrecer regalos para la artista.

Por ejemplo, hay chompas bordadas con los nombres de Sasha y Milan, chocolates y otros elementos que muestran la cultura ecuatoriana. “Nos han entregado chocolates y fruta ecuatoriana que estarán en el camerino”, dijo Vanessa Cuenca, vocera de la producción del evento.

Además, destacó que la artista no pidió excentricidades para el hospedaje. Se conoce que el camerino será totalmente blanco y estará iluminado con luces muy tenues. También tendrá un gimnasio incluido, por pedido de Shakira.