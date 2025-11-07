Actividades turísticas en Quito para hacer antes de acudir a los conciertos de Shakira

Los conciertos de Shakira se realizarán en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.

Por los conciertos de Shakira el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre del 2025, miles de visitantes llegan a Quito desde otras ciudades e incluso países.

Por el alto flujo de turistas que se espera, el Municipio de Quito preparó una serie de actividades. “Se prepararon cuatro rutas inmersivas para que quienes llegan, y quienes ya viven aquí, puedan redescubrir la capital”, dijo.

Barrios, plazas, sabores y miradores, con recorridos guiados, son algunas de las propuestas para que los visitantes puedan conversar con sus artesanos, probar sus recetas, caminar sus calles y mirar la ciudad desde lo alto.

La propuesta se construyó junto con emprendimientos y negocios del sector privado, con el objetivo de dinamizar la economía y hacer que los visitantes se queden más tiempo. Para participar, inscríbase y reserve su recorrido en www.visitquito.ec

Las experiencias

Ruta de plazas y teatros 7, 8 y 9 de noviembre

Punto de encuentro : Plaza del Teatro, 11:00

: Plaza del Teatro, 11:00 Recorrido por el Teatro Nacional Sucre, Teatro Bolívar, Plaza Chica, Plaza Grande y una parada dulce en la histórica Heladería San Agustín.

por el Teatro Nacional Sucre, Teatro Bolívar, Plaza Chica, Plaza Grande y una parada dulce en la histórica Heladería San Agustín. Precio: 6 dólares Ruta creatividad y bienestar 8 de noviembre

Encuentro en Camomilas (repostería de autor) a las 10:00.

Visita a espacios que trabajan con identidad local: Casa Shamuna (moda), Kafos (café), Chakra Organics (almuerzo saludable) y Xqueje (coctelería con CBD).

Precio: 10 dólares Ruta de espirituosos y cervezas 9 de noviembre

Salida desde Plaza El Quinde (La Mariscal), 09:00.

Mirador del Pululahua, Templo del Sol y experiencias de cata en Cervecería Quiteña y Casa Agave.

Precio: 10 dólares Ruta chocolate entre cúpulas y torres 10 de noviembre

Salidas: 10:00 y 12:00 desde la Basílica del Voto Nacional.

Experiencia de chocolate en Chez Tiff, recorrido por las cúpulas de La Compañía y visita a Tienda Quito.

Precio: 10 dólares

Todas las rutas incluyen guía turístico y las actividades señaladas en cada itinerario. No incluyen gastos personales. Se sugiere usar ropa cómoda, bloqueador, gorra y una botella de agua. Además, se recomienda llegar 10 minutos antes del inicio de cada actividad.