Violento asalto a mujer extranjera en La Mariscal, Quito

Graban asalto a extranjera cerca de la Ecovía en La Mariscal

Una mujer extranjera fue atacada de forma brutal en La Mariscal, uno de los sectores turísticos más transitados del norte de Quito, en un hecho que quedó grabado en video.

El ataque ocurrió la noche del 16 de abril de 2026, en el sector de La Mariscal, una zona conocida por su actividad turística nocturna.

La víctima había salido de la estación Ecovía en la parada Manuela Cañizares cuando fue seguida por un hombre que, según reportes, tenía la intención de robarle el celular.

Ataque violento con asfixia

Tras caminar varias cuadras, la mujer fue interceptada por la espalda en la calle Joaquín Pinto. El sospechoso la sujetó del cuello con fuerza, intentando inmovilizarla y quitarle sus pertenencias. La agresión fue rápida y extremadamente violenta.

En medio del ataque, la víctima intentó resistirse. En un acto desesperado, lanzó su celular a la vereda para frenar la agresión. Sin embargo, el impacto físico fue tal que cayó al suelo, sufrió convulsiones y perdió el conocimiento por unos momentos.

Preocupación por la seguridad

Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Quito, especialmente en La Mariscal, un sector que en el pasado fue un punto clave para el turismo, pero que hoy enfrenta denuncias por violencia, robos y microtráfico.

Vecinos y comerciantes aseguran que la situación ha empeorado y piden acciones urgentes para recuperar el control del sector.