¿Finde sin plan? Actividades en Quito para este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

La Ruta de la Ciudad invita a conocer y disfrutar del Centro Histórico.

En Quito nadie se aburre. Llegaron los planes para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.

Hay una serie de opciones para disfrutar con la familia y amigos. Todas las actividades son gratuitas.

Sábado 31 de enero de 2026

Ruta León – San Blas / La Tola

Desde las 11:00 el público podrá disfrutar de un recorrido por la cultura popular, la gastronomía y la historia de los barrios capitalinos.

En este espacio se podrá disfrutar de Música tradicional, talleres, presentaciones artísticas y propuestas comunitarias totalmente gratis.

11:00 – 12:00 | Taller Casa León 529 Ballet WaWaDanza.

11:00 – 15:00 | Vicente León y Esmeraldas. Talleres de dáctilo pintura , pintucaritas, cuentacuentos y promoción de talleres Casa Somos.

de , pintucaritas, cuentacuentos y promoción de talleres Casa Somos. 12:00 – 17:00 | Vicente León (entre Oriente y Plaza Belmonte) Paint & Brunch y taller de títeres.

& y taller de títeres. 14:00 – 18:00 | San Blas. Presentaciones artísticas y proyectos sociales.

y proyectos sociales. 15:00 – 16:00 | Vicente León y Don Bosco. Taller de dibujo creativo y campeonato de 40.

de y campeonato de 40. 15:00 – 15:30 | Caldas y Ríos. Killa Inti Danza, Coffee Romance y degustación de chocolate.

y degustación de chocolate. 15:00 – 22:00 | Casa del Coronel. Exposición sobre la elaboración de caretas quiteñas, fotografías antiguas del sector y canelazo gratuito.

quiteñas, fotografías antiguas del sector y gratuito. 17:00 – 18:00 | Vicente León y Don Bosco. Comida tradicional y presentación del coro Casa Somos.

y presentación del coro Casa Somos. 19:00 – 20:00 | San Blas y La Tola. Desfile cultural.

20:00 – 21:00 | Taller Casa León 529.

Domingo 1 de febrero de 2026

Encuentro Urbano de Arte y Cultura – Feria Mariscal

A partir de las 11:00, la calle Juan Rodríguez se transformará en un espacio de expresión artística, artesanías, música y propuestas creativas locales.

También en la Plaza Gabriela Mistral tendrá alternativas de gastronomía, alimentación y cosmética consciente.

OTRX

La primera exposición individual en Sudamérica de la artista taiwanesa-norteamericana Shu Lea Cheang.

Presenta tres obras de video 4K y Full HD en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila (Antiguo Hospital Militar).