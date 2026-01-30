¿Finde sin plan? Actividades en Quito para este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero
Opciones de ctividades gratuitas para disfrutar en familia o con amigos en Quito. Revise la lista para el último fin de semana de enero.
La Ruta de la Ciudad invita a conocer y disfrutar del Centro Histórico.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
30 ene 2026 - 17:16
En Quito nadie se aburre. Llegaron los planes para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.
Hay una serie de opciones para disfrutar con la familia y amigos. Todas las actividades son gratuitas.
Sábado 31 de enero de 2026
- Ruta León – San Blas / La Tola
Desde las 11:00 el público podrá disfrutar de un recorrido por la cultura popular, la gastronomía y la historia de los barrios capitalinos.
En este espacio se podrá disfrutar de Música tradicional, talleres, presentaciones artísticas y propuestas comunitarias totalmente gratis.
- 11:00 – 12:00 | Taller Casa León 529 Ballet WaWaDanza.
- 11:00 – 15:00 | Vicente León y Esmeraldas. Talleres de dáctilo pintura, pintucaritas, cuentacuentos y promoción de talleres Casa Somos.
- 12:00 – 17:00 | Vicente León (entre Oriente y Plaza Belmonte) Paint & Brunch y taller de títeres.
- 14:00 – 18:00 | San Blas. Presentaciones artísticas y proyectos sociales.
- 15:00 – 16:00 | Vicente León y Don Bosco. Taller de dibujo creativo y campeonato de 40.
- 15:00 – 15:30 | Caldas y Ríos. Killa Inti Danza, Coffee Romance y degustación de chocolate.
- 15:00 – 22:00 | Casa del Coronel. Exposición sobre la elaboración de caretas quiteñas, fotografías antiguas del sector y canelazo gratuito.
- 17:00 – 18:00 | Vicente León y Don Bosco. Comida tradicional y presentación del coro Casa Somos.
- 19:00 – 20:00 | San Blas y La Tola. Desfile cultural.
- 20:00 – 21:00 | Taller Casa León 529.
Domingo 1 de febrero de 2026
- Encuentro Urbano de Arte y Cultura – Feria Mariscal
A partir de las 11:00, la calle Juan Rodríguez se transformará en un espacio de expresión artística, artesanías, música y propuestas creativas locales.
También en la Plaza Gabriela Mistral tendrá alternativas de gastronomía, alimentación y cosmética consciente.
- OTRX
La primera exposición individual en Sudamérica de la artista taiwanesa-norteamericana Shu Lea Cheang.
Presenta tres obras de video 4K y Full HD en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila (Antiguo Hospital Militar).
Compartir