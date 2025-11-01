Fuerte congestión vehicular en las salidas de Quito este sábado, en el primer día de feriado

Las autoridades realizaron un contraflujo a la salida de Quito para aliviar la congestión vehicular.

Las vías de salida de Quito, en el norte y sur de la ciudad presentaron fuerte congestión vehicular la mañana de este sábado 1 de noviembre del 2025, en el primer día de feriado.

En imágenes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se observa alta carga vehicular en el sector de Tambillo, en el sur de Quito. En ese punto la Policía Nacional habilitó un contraflujo, por lo que el tránsito se mueve con fluidez.

El contraflujo está habilitado hasta cerca de Machachi. Según reportes ciudadanos. El tiempo de traslado entre Quito y el cantón Mejía puede tomar alrededor de una hora.

En el norte de la ciudad, en la avenida Panamericana, también se observa congestión vehicular, en las primeras horas de la mañana, principalmente en el peaje de Oyacoto.

Este sábado arrancó uno de los feriados más largos del año por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. En total son cuatro días de asueto, hasta el martes 3 de 4 de noviembre del 2025.

Las autoridades esperan que el movimiento de turistas sea alto en estos días, principalmente hacia el norte del país.