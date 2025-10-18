Lluvias en Quito provocaron inundaciones en viviendas este sábado 18 de octubre del 2025

Una fuerte lluvia se registró en Quito este sábado 18 de octubre del 2025

Intensas lluvias se registraron, la tarde de este sábado 18 de octubre del 2025, en diferentes zonas de Quito y provocaron inundaciones en varias viviendas del sur de la capital.

El ECU 911 recibió cuatro alertas a la línea única de emergencias por acumulación de agua en viviendas en los sectores de Chimbacalle, La Atahualpa, Ciudadela México y Lucha de los Pobres.

Las unidades de primera respuesta fueron despachadas a esas zonas de la ciudad para atender las emergencias y brindar apoyo a los moradores afectados.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 también captaron fuertes precipitaciones en avenidas y barrios del sur, como Chiriyacu, la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de Junio, la avenida Mariscal Sucre y los alrededores del Hospital del Sur.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió a las 15:07 una alerta por tormentas y lluvias puntuales sobre la provincia de Pichincha y parte del oriente amazónico