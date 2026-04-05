Fuertes lluvias causan acumulación de agua en el norte de Quito

Esteban Cárdenas Varela y Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo provocan acumulación de agua en sectores del norte de Quito, específicamente en San Antonio y Calderón.

El Cuerpo de Bomberos de Quito despliega equipos en la zona para realizar labores de evacuación del agua acumulada.

Las acciones buscan reducir afectaciones en viviendas y vías del sector.

ZONAS AFECTADAS

Los sectores de San Antonio y Calderón registran anegamientos tras las precipitaciones, generando complicaciones en la movilidad y posibles riesgos para los habitantes.