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Quito

Fuertes lluvias causan acumulación de agua en el norte de Quito

Bomberos atienden emergencias en San Antonio y Calderón.

Esteban Cárdenas Varela y Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito

Bomberos Quito

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

05 abr 2026 - 20:33

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Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo provocan acumulación de agua en sectores del norte de Quito, específicamente en San Antonio y Calderón

El Cuerpo de Bomberos de Quito despliega equipos en la zona para realizar labores de evacuación del agua acumulada.

Las acciones buscan reducir afectaciones en viviendas y vías del sector

ZONAS AFECTADAS

Los sectores de San Antonio y Calderón registran anegamientos tras las precipitaciones, generando complicaciones en la movilidad y posibles riesgos para los habitantes. 

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