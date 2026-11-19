La Empresa Eléctrica Quito informó que las lluvias intensas registradas este 19 de noviembre de 2026 provocaron incidencias y desconexiones del servicio en varios sectores del Distrito Metropolitano.

arios sectores de Quito y sus valles registran desconexiones del servicio eléctrico la noche de este jueves 19 de noviembre de 2026, a causa de las fuertes lluvias reportadas durante la jornada.

A través de un comunicado oficial, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) señaló que las precipitaciones intensas pueden generar incidencias en la red eléctrica.

La entidad indicó que sus equipos técnicos se encuentran desplegados y preparados para atender las novedades y restablecer el suministro lo antes posible, siempre que las condiciones climáticas y de lo permitan.

Reportes ciudadanos

Tras el anuncio de la EEQ en redes sociales, usuarios de distintos puntos del Distrito Metropolitano reportaron interrupciones en el suministro eléctrico y fallas puntuales en la infraestructura:

Valles (Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos): Usuarios alertaron falta de energía en sectores de Cumbayá , Tumbaco (sector Intervalles ), Tanda , Miravalle , Nayón , Colinas del Valle (sin servicio desde las 17:46 ), Conocoto y San José Alto de El Tingo .

Usuarios alertaron falta de energía en sectores de , (sector ), , , , (sin servicio desde las 17:46 ), y . Centro-norte y occidente de Quito: Se reportaron desconexiones en Belisario Quevedo , Alejandro Valdez y avenida La Gasca , así como en Toribio Montes y Daniel Hidalgo .

Explosión de transformador: Moradores del sector Las Casas Bajas informaron sobre la explosión de un transformador en el pasaje Obispo Sobrino y Minayo , cerca de la Embajada de Italia.

Alumbrado público: En el sur de la ciudad, habitantes del barrio San Bartolo (calles Manglar Alto y Tomás Guerra ) señalaron que llevan tres días sin alumbrado público.

Recomendación ante las lluvias

La Empresa Eléctrica Quito recordó que las cuadrillas operativas atienden los informes priorizando la seguridad del personal y de la ciudadanía ante la persistencia de lluvias en el área de servicio.