El feriado nacional del viernes 20 de noviembre se extenderá hasta el domingo 22, por disposición del presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 507. La jornada de descanso será obligatoria y no recuperable para los sectores público y privado.

Durante estos tres días, Guayaquil tendrá una agenda de actividades culturales, recreativas y familiares en distintos puntos de la ciudad. Estas son algunas de las opciones:

Viernes 20 de noviembre

La programación comenzará con la Feria La Yapita, que se desarrollará en la Plaza Guayarte, de 15:00 a 20:00.

Sábado 21 de noviembre

La jornada tendrá varias alternativas para diferentes públicos:

Vive ANICON: cosplay, videojuegos, concursos y la participación de Mike Leal, actor de doblaje de personajes como Ash Ketchum y Meliodas. De 10:00 a 19:30, en Plaza Guayarte. Entrada gratuita.

cosplay, videojuegos, concursos y la participación de Mike Leal, actor de doblaje de personajes como Ash Ketchum y Meliodas. De 10:00 a 19:30, en Plaza Guayarte. Feria La Yapita: de 11:00 a 18:00, en Plaza Viva Guayarte.

de 11:00 a 18:00, en Plaza Viva Guayarte. Brigada Proanimal: feria de adopción, vitaminización, vacunación antirrábica y desparasitación. De 11:00 a 17:00, en Plaza Viva Guayarte.

feria de adopción, vitaminización, vacunación antirrábica y desparasitación. De 11:00 a 17:00, en Plaza Viva Guayarte. Family Day: de 14:00 a 18:30, en Plaza Viva Guayarte.

de 14:00 a 18:30, en Plaza Viva Guayarte. Cine al aire libre: de 18:30 a 20:30, en Plaza Viva Guayarte.

de 18:30 a 20:30, en Plaza Viva Guayarte. Feria de Servicios Compartir Ciudadano: atención en salud, servicios veterinarios, juegos y apoyo social. De 10:00 a 13:00, en las calles 43 y Maracaibo, en el suroeste.

atención en salud, servicios veterinarios, juegos y apoyo social. De 10:00 a 13:00, en las calles 43 y Maracaibo, en el suroeste. Actividades en el Museo del Cacao: taller de caligrafía para adultos mayores, a las 11:00 y 15:00, y la exposición “Guayaquil a través del tiempo: memoria – persistencia – vanguardia”, a las 11:00.

taller de caligrafía para adultos mayores, a las 11:00 y 15:00, y la exposición “Guayaquil a través del tiempo: memoria – persistencia – vanguardia”, a las 11:00. Museo Municipal: jornada de narraciones y cuentacuentos, de 10:00 a 16:00, y concierto de la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia, a las 10:00, en su auditorio.

jornada de narraciones y cuentacuentos, de 10:00 a 16:00, y concierto de la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia, a las 10:00, en su auditorio. Cine Ciudad: a las 18:30, en la Plaza Lúdica, ubicada en las calles Panamá e Imbabura.

Domingo 22 de noviembre

El último día del feriado también contará con propuestas culturales, recreativas y artísticas:

Vive ANICON: continúa la programación de cosplay, videojuegos y concursos, con Mike Leal. De 10:00 a 19:30, en Plaza Guayarte. Entrada gratuita.

continúa la programación de cosplay, videojuegos y concursos, con Mike Leal. De 10:00 a 19:30, en Plaza Guayarte. Feria La Yapita: de 11:00 a 18:00, en Plaza Viva Guayarte.

de 11:00 a 18:00, en Plaza Viva Guayarte. Brigada Proanimal: de 11:00 a 17:00, en Plaza Viva Guayarte.

de 11:00 a 17:00, en Plaza Viva Guayarte. Cine ecuatoriano: de 19:00 a 21:00, en Plaza Viva Guayarte.

de 19:00 a 21:00, en Plaza Viva Guayarte. Ruta Centro: de 09:00 a 17:00, con punto de referencia en las calles Panamá y Padre Aguirre.

de 09:00 a 17:00, con punto de referencia en las calles Panamá y Padre Aguirre. Taller de arte “Naturaleza en acrílico”: a las 11:00 y 15:00, en el Museo del Cacao.

a las 11:00 y 15:00, en el Museo del Cacao. Presentación de la Banda Municipal: a las 13:00, en la calle Panamá.

a las 13:00, en la calle Panamá. Yoga en las alturas: a las 09:00, en el Centro Cultural Olmedo.

La agenda reúne opciones para aprovechar el feriado sin salir de Guayaquil, con actividades gratuitas y propuestas para compartir en familia.

Las actividades laborales se retomarán el lunes 23 de noviembre.