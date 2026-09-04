Grandes eventos dejaron USD 35.6 millones en Quito durante 2026
Conciertos y festivales internacionales impulsaron el turismo, la hotelería, restaurantes, transporte y otros sectores de la capital.
Los grandes eventos de entretenimiento realizados en Quito durante 2026 generaron un gran impacto económico.
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Actualizada:
04 sep 2026 - 07:27
Los grandes eventos de entretenimiento realizados en Quito durante 2026 generaron un impacto económico estimado de USD 35.6 millones, según datos difundidos por el Municipio capitalino.
Conciertos, festivales y espectáculos internacionales han atraído a miles de asistentes y movilizado recursos en sectores que van más allá de los escenarios, como hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos.
Los conciertos que más movieron la economía
Uno de los eventos con mayor impacto fue el concierto de Ed Sheeran, que reunió a cerca de 28 500 asistentes y dejó aproximadamente USD 15 millones en movimiento económico para la ciudad.
A este se sumaron las presentaciones de Sebastián Yatra, con un impacto estimado de USD 2.7 millones, y Mon Laferte, con alrededor de USD 2.4 millones.
Durante el segundo semestre, la cartelera continuó con eventos como los conciertos de Arcángel y el festival FTC Live al Parque, realizado el 29 de agosto en el Parque Bicentenario.
Este último reunió en un mismo escenario a artistas como Maroon 5, Myke Towers, Yandel Sinfónico, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos.
Más que entradas y conciertos
El impacto de estos espectáculos no se limita a la venta de boletos. La llegada de asistentes también genera movimiento en alojamiento, alimentación, transporte, comercio, producción audiovisual, montaje, seguridad y logística.
Un ejemplo fue el concierto de Ed Sheeran. Según datos municipales, la empresa organizadora destinó más de USD 180 000 a la contratación de personal y generó empleo para más de 100 personas durante 15 días alrededor del espectáculo.
La estrategia también busca atraer visitantes de otras ciudades y países para que su experiencia no termine con el concierto, sino que incluya la gastronomía, el Centro Histórico, los barrios y otros atractivos turísticos de Quito.
Quito apuesta por los grandes eventos
Durante 2026, la inversión institucional acumulada para vincular la marca ciudad y promocionar Quito mediante grandes espectáculos superó los USD 237 000.
El Municipio busca que la capital se consolide dentro del circuito regional de grandes eventos y que estos espectáculos funcionen como una herramienta para atraer turistas, generar empleo y dinamizar diferentes sectores de la economía.
La estrategia toma como antecedente lo ocurrido con los tres conciertos de Shakira en noviembre de 2025, que reunieron a aproximadamente 105.000 personas. En esas jornadas, la ocupación hotelera superó el 90% y cerca del 40% del público provenía de fuera de Quito.
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