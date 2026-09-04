Grandes eventos dejaron USD 35.6 millones en Quito durante 2026

Los grandes eventos de entretenimiento realizados en Quito durante 2026 generaron un gran impacto económico.

Los grandes eventos de entretenimiento realizados en Quito durante 2026 generaron un impacto económico estimado de USD 35.6 millones, según datos difundidos por el Municipio capitalino.

Conciertos, festivales y espectáculos internacionales han atraído a miles de asistentes y movilizado recursos en sectores que van más allá de los escenarios, como hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos.

Los conciertos que más movieron la economía

Uno de los eventos con mayor impacto fue el concierto de Ed Sheeran, que reunió a cerca de 28 500 asistentes y dejó aproximadamente USD 15 millones en movimiento económico para la ciudad.

A este se sumaron las presentaciones de Sebastián Yatra, con un impacto estimado de USD 2.7 millones, y Mon Laferte, con alrededor de USD 2.4 millones.

Durante el segundo semestre, la cartelera continuó con eventos como los conciertos de Arcángel y el festival FTC Live al Parque, realizado el 29 de agosto en el Parque Bicentenario.

Este último reunió en un mismo escenario a artistas como Maroon 5, Myke Towers, Yandel Sinfónico, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos.

Más que entradas y conciertos

El impacto de estos espectáculos no se limita a la venta de boletos. La llegada de asistentes también genera movimiento en alojamiento, alimentación, transporte, comercio, producción audiovisual, montaje, seguridad y logística.

Un ejemplo fue el concierto de Ed Sheeran. Según datos municipales, la empresa organizadora destinó más de USD 180 000 a la contratación de personal y generó empleo para más de 100 personas durante 15 días alrededor del espectáculo.

La estrategia también busca atraer visitantes de otras ciudades y países para que su experiencia no termine con el concierto, sino que incluya la gastronomía, el Centro Histórico, los barrios y otros atractivos turísticos de Quito.

Quito apuesta por los grandes eventos

Durante 2026, la inversión institucional acumulada para vincular la marca ciudad y promocionar Quito mediante grandes espectáculos superó los USD 237 000.

El Municipio busca que la capital se consolide dentro del circuito regional de grandes eventos y que estos espectáculos funcionen como una herramienta para atraer turistas, generar empleo y dinamizar diferentes sectores de la economía.

La estrategia toma como antecedente lo ocurrido con los tres conciertos de Shakira en noviembre de 2025, que reunieron a aproximadamente 105.000 personas. En esas jornadas, la ocupación hotelera superó el 90% y cerca del 40% del público provenía de fuera de Quito.