Doce mascotas rescatadas son finalistas en el cocurso de la UBA, ¿cómo votar por tu favorita?

Doce mascotas rescatas son las finalistas del concurso de la UBA.

De entre más de 400 mascotas rescatadas postuladas, solo 12 compiten por ser la imagen de las tres nuevas unidades móviles de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), que recorrerán los diferentes sectores de Quito promoviendo la esterilización y la tenencia responsable de animales de compañía.

Todos los participantes compartieron una fotografía de su animal de compañía y contaron su historia de adopción. Con ello, la UBA eligió a los 12 finalistas: ocho perros y cuatro gatos.

Tras la fase de registro, un jurado eligió las historias de adopción más emotivas y dio paso al proceso de votación.

¿Cómo votar por tu mascota favorita?

La UBA hizo tres publicaciones en su cuenta de Instagram con el nombre y la historia de cada mascota. El público podrá votar por su favorita en los comentarios, hasta el sábado 5 de septiembre.

Las mascotas finalistas son:

Piti

Oscar

Splinter

Simona

Asiri

Aurora

Huma

Kiara

Milo

Chipi

Nube

Chimuela y Luminosa

Los tres animales de compañía que resulten seleccionados serán protagonistas de una sesión fotográfica especial.

Las imágenes formarán parte de la rotulación de los nuevos vehículos de la UBA, que operarán como unidades móviles de esterilización y recorrerán distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.