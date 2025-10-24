Bloque de Seguridad destruye campamento de minería ilegal en Zamora Chinchipe

El Bloque de Seguridad destruyó un campamento de minería ilegal en Zamora en el sur de Ecuador.

Las Fuerzas Armadas compartieron en su cuenta de X los resultados del operativo en la provincia de Zamora Chinchipe.

En la parroquia Cumbaratza, del cantón Zamora, , el Bloque de Seguridad, a través del Ejército ecuatoriano, ejecutó la operación destinada a neutralizar actividades de minería ilegal.

Durante la intervención, el personal militar inhabilitó maquinaria y materiales empleados en esta actividad ilícita.

Con esta acción se evitó la reutilización de estos elementos en la explotación mineral no autorizada dentro del territorio nacional.

Además, el operativo militar permitió el decomiso de 500 galones de combustible tipo diésel.

A mediados de octubre el Gobierno desplegó un intenso operativo militar donde bombardeó cerca de 700 bocaminas en la parroquia de Buenos Aires en la provincia de Imbabura.

La ofensiva militar de gran escala se concentró en los focos de minería ilegal que operaban en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde.

Este despliegue sirvió como antesala y advertencia de operativos continuos contra la minería ilegal en el país que también se asocia a bandas delictivas que centran su economía en estas actividades al margen de la ley.