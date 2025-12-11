¿A qué hora se encenderá el pesebre gigante en El Panecillo este viernes 12 de diciembre?

El pesebre de El Panecillo se encenderá el viernes 12 de diciembre del 2025

El pesebre gigante en El Panecillo se encenderá este viernes 12 de diciembre del 2025. Los ciudadanos podrán disfrutar de este momento a través de una transmisión en vivo en redes sociales.

Este atractivo, uno de los más visitados de Quito, está conformado por los tres Reyes Magos: Melchor, Baltazar y Gaspar, que tienen una altura aproximada de 29 a 31 metros cada uno.

También cuenta con la figura de San José, cuya altura bordea los 38 metros; el burro y el buey, de seis metros; y la Virgen de Legarda, que representará a María y está conectanda a la identidad quiteña con el espíritu de la Navidad.

En total se han utilizado 10 000 bombillos multicolor y 5 400 metros lineales de luces LED. Se espera que el encendido del pesebre reactive el comercio y el turismo en este lugar.

Las piezas del pesebre, considerado el más alto de Latinoamérica, se encenderán desde las 18:20 de este viernes y este acto se verá por la cuenta de TikTok @ObrasQuito.

En Quito también, por la época navideña, se instalaron adornos, como campanas, gorros, bastones y velas, en parques y en los bulevares de las avenidas De los Shyris y Naciones Unidas, norte de la ciudad.