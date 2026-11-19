La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que mantendrá habilitados sus servicios en Quito durante el feriado del viernes 20 de noviembre de 2026.

Según la entidad estas jornadas especiales tienen el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y facilitar a los conductores el cumplimiento de sus trámites.

De acuerdo con el comunicado oficial, los Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y los Centros de Retención Vehicular (CRV) operarán bajo cronogramas específicos durante el viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

Horarios de los Centros de Revisión Técnica Vehicular

Para quienes necesiten realizar el proceso de revisión vehicular en la capital, la atención será de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre: Atención habilitada de 08:00 a 17:00 .

Atención habilitada de . Sábado 21 de noviembre: No habrá atención.

Atención en los Centros de Retención Vehicular

En el caso de los propietarios que requieran gestionar trámites de liberación de automotores retenidos, los Centros de Retención Vehicular (CRV) mantendrán atención continua durante ambos días del asueto:

Viernes 20 de noviembre: Liberación de vehículos de 08:00 a 14:00

Liberación de vehículos de Sábado 21 de noviembre: Liberación de vehículos de 08:00 a 14:00.

La AMT recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus turnos y acercarse dentro de las franjas horarias establecidas para evitar contratiempos.