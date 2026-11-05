En noviembre finaliza la calendarización para la revisión técnica vehícular a escala nacional

En noviembre de 2026 concluye el cronograma oficial de calendarización para la revisión técnica vehicular y matriculación a escala nacional, según la normativa emitida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El penúltimo mes del año corresponde a todos los vehículos cuyas placas finalizan en el dígito 0.

Con el cierre de este periodo ordinario se completa el ciclo anual de matriculación obligatoria por dígitos, el cual inició en febrero con las placas cuyo último digito es uno.

Calendario de matriculación 2026 Captura de pantalla

Las autoridades de tránsito recuerdan a la ciudadanía que realizar el trámite dentro del mes asignado evita multas acumulativas por ejecución del trámite de forma tardía en los sistemas municipales.

¿Cómo realizar la Revisión Técnica Vehicular en Ecuador?

Según el portal único de trámites ciudadanos, este es el proceso para realizar la revisión técnica vehícular, trámite necesario para renovar el documento anual de circulación:

Requisitos previos Verificar no tener deudas pendientes en la AMT, el SRI o la ANT

pendientes en la AMT, el SRI o la ANT Portar la cédula de identidad o pasaporte del propietario y la especie de matrícula vigente .

de identidad o del y la especie de . Cancelar previamente los valores correspondientes a la matrícula, tasas de RTV e impuesto al rodaje en las entidades bancarias autorizadas. Agendamiento de cita Ingresar al sitio web oficial de la entidad de tránsito de tu localidad y agendar un turno respetando el mes según el dígito de la placa de tu vehículo. Inspección en el Centro de RTV Acudir al centro de revisión técnica en la fecha y hora del turno con el vehículo en óptimas condiciones.

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​Recuerda, se revisa: frenos, suspensión, dirección, alineación, luces, estado de los neumáticos, emisión de gases (contaminantes), cinturones de seguridad y ausencia de fugas de fluidos. Resultados posibles Aprobado: Se recibe el sticker o certificado de aprobación para continuar con el proceso de matriculación.

Se recibe el sticker o certificado de aprobación para continuar con el proceso de matriculación. Condicionado / No aprobado: Si el vehículo presenta fallas, se otorga un plazo para repararlas y volver a presentarse.



Los plazos los dictaminan las autoridades locales, por ejemplo, 45 días para una segunda revisión, o 30 días para siguientes intentos.

Estadísticas de matriculación en Quito

Los registros presentados por la AMT, en lo que va del 2026, indican que se han ejecutado 512 920 revisiones técnicas en la capital.

De esa cifra, un total de 367 291 vehículos aprobaron la inspección, mientras que 145 620 quedaron en estado condicionado.

En cuanto a la matriculación, se contabilizan 390 848 automotores regularizados, siendo junio el mes de mayor demanda operacional con 62 573 trámites procesados.