Quito contará con 1 406 efectivos diarios para reforzar los controles durante el feriado del 20 al 22 de noviembre de 2026.

El Municipio de Quito anunció el despliegue de más de 1 400 efectivos diarios para reforzar la seguridad durante el feriado nacional por el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

El plan operativo busca prevenir incidentes y atender posibles emergencias durante los cuatro días de descanso, especialmente en los espacios de mayor concentración de personas.

Bomberos de Quito desplegarán 291 efectivos

El Cuerpo de Bomberos de Quito anunció que contará con recursos humanos, terrestres y aéreos para atender emergencias en el Distrito Metropolitano durante el feriado.

El contingente estará integrado por:

291 efectivos

131 vehículos

27 estaciones operativas

Un helicóptero

Este contingente estará disponible desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre y tendrá presencia en terminales terrestres, parques, estaciones del Metro de Quito, el Teleférico, balnearios y otros lugares turísticos.

¿En qué sectores de Quito se reforzarán los controles?

Según informó la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, el operativo municipal contará con 1 406 efectivos diarios entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.

Los controles se concentrarán en los siguientes espacios:

Parques metropolitanos: La Carolina, Guangüiltagua y Metropolitano del Sur. Se controlará el consumo de alcohol y el comercio no autorizado

Balnearios municipales: El Tingo, La Merced, Cununyacu y La Moya. Se verificarán los aforos y las condiciones de seguridad

Terminales terrestres: Quitumbe y Carcelén. Se reforzarán los controles ante la salida y el retorno de viajeros

Transporte público: habrá presencia de personal municipal en estaciones y paradas estratégicas

¿Qué instituciones participarán en el operativo?

El despliegue contará con personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito y otras dependencias municipales.

Además, se mantendrá la coordinación con la Policía Nacional para fortalecer las acciones de seguridad ciudadana.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos realizará el monitoreo de los sectores priorizados durante los tres días de feriado.