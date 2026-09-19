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Quito

Pabel Muñoz califica de “criminales” los incendios en Casitagua y las faldas del Pichincha

El alcalde informó que este sábado se registraron 21 quemas de desechos y cuatro terminaron en incendios. 

Pabel Muñoz calificó como “criminales” los incendios de Casitagua y las faldas del Pichincha, mientras 120 bomberos continúan trabajando para controlar el fuego.

Teleamazonas.

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

19 sep 2026 - 22:52

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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó como “criminales” las acciones que habrían provocado incendios como los registrados en Casitagua y las faldas del Pichincha, y aseguró que el Municipio insistirá en que los responsables sean sancionados.

En su reporte de las 22:30 de este 19 de septiembre, Muñoz informó que durante la jornada se contabilizaron 21 quemas de desechos y cuatro de ellas se convirtieron en incendios.

“Es lamentable y frustrante que la irresponsabilidad no pare”.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

Piden no volar drones particulares

Muñoz hizo un llamado a la ciudadanía para que no utilice drones particulares en las zonas de los incendios.

Advirtió que estos equipos pueden interferir con los drones de emergencia y poner en riesgo a las aeronaves que realizan descargas de agua.

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