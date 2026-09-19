Pabel Muñoz califica de “criminales” los incendios en Casitagua y las faldas del Pichincha
El alcalde informó que este sábado se registraron 21 quemas de desechos y cuatro terminaron en incendios.
Pabel Muñoz calificó como “criminales” los incendios de Casitagua y las faldas del Pichincha, mientras 120 bomberos continúan trabajando para controlar el fuego.
Teleamazonas.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 22:52
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó como “criminales” las acciones que habrían provocado incendios como los registrados en Casitagua y las faldas del Pichincha, y aseguró que el Municipio insistirá en que los responsables sean sancionados.
En su reporte de las 22:30 de este 19 de septiembre, Muñoz informó que durante la jornada se contabilizaron 21 quemas de desechos y cuatro de ellas se convirtieron en incendios.
“Es lamentable y frustrante que la irresponsabilidad no pare”.Pabel Muñoz, alcalde de Quito.
Piden no volar drones particulares
Muñoz hizo un llamado a la ciudadanía para que no utilice drones particulares en las zonas de los incendios.
Advirtió que estos equipos pueden interferir con los drones de emergencia y poner en riesgo a las aeronaves que realizan descargas de agua.
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