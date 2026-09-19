Pabel Muñoz califica de “criminales” los incendios en Casitagua y las faldas del Pichincha

Pabel Muñoz calificó como “criminales” los incendios de Casitagua y las faldas del Pichincha, mientras 120 bomberos continúan trabajando para controlar el fuego.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó como “criminales” las acciones que habrían provocado incendios como los registrados en Casitagua y las faldas del Pichincha, y aseguró que el Municipio insistirá en que los responsables sean sancionados.

En su reporte de las 22:30 de este 19 de septiembre, Muñoz informó que durante la jornada se contabilizaron 21 quemas de desechos y cuatro de ellas se convirtieron en incendios.

“Es lamentable y frustrante que la irresponsabilidad no pare”. Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

Piden no volar drones particulares

Muñoz hizo un llamado a la ciudadanía para que no utilice drones particulares en las zonas de los incendios.

Advirtió que estos equipos pueden interferir con los drones de emergencia y poner en riesgo a las aeronaves que realizan descargas de agua.