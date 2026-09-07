Cuartos de final de Libertadores 2026: fechas, horarios y cruces de los partidos de ida

Gonzalo Valle, golero de Liga de Quito, antes del viaje a Brasil para jugar la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 entra en su fase más decisiva con el inicio de los partidos de ida de los cuartos de final. Ocho clubes sudamericanos se miden en duelos de alta intensidad en busca de dar el primer paso hacia las semifinales del torneo continental. La agenda arranca entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre con enfrentamientos que prometen emociones encontradas y planteles al límite.

El primer choque de la ronda de ida enfrentará a Fluminense y Platense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El conjunto brasileño busca aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie, mientras que la escuadra argentina intentará sostener el orden defensivo para definir la llave en condición de local durante el partido de vuelta.

La actividad continuará con un atractivo choque entre Palmeiras y Liga de Quito en el Allianz Parque de São Paulo. El cuadro paulista intentará imponer su ritmo en casa frente a un elenco albo que apuesta por rescatar un resultado favorable que le permita cerrar la eliminatoria con fortaleza en la altitud de la capital ecuatoriana.

En territorio argentino, Estudiantes de La Plata recibirá a Corinthians en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Ambos planteles protagonizan un duelo parejo en la previa, donde la presión sobre la salida y la efectividad en las áreas resultarán determinantes para llegar con ventaja al encuentro definitivo en territorio brasileño.

Copa Libertadores 2026 Cuartos de final - Partidos de Ida Fluminense 🇧🇷 VS 🇦🇷 Platense Estadio Maracaná — Río de Janeiro Palmeiras 🇧🇷 VS 🇪🇨 Liga de Quito Allianz Parque — São Paulo Estudiantes de La Plata 🇦🇷 VS 🇧🇷 Corinthians Estadio UNO Jorge Luis Hirschi — La Plata Independiente del Valle 🇪🇨 VS 🇧🇷 Flamengo Estadio Banco Guayaquil — Quito

La jornada de los encuentros de ida concluirá con el duelo entre Independiente del Valle y Flamengo en el estadio Banco Guayaquil. El equipo ecuatoriano buscará hacer valer su localía e intensidad táctica frente a un rival de amplio recorrido internacional que intentará controlar el ritmo del juego de cara a la revancha.

Las llaves de vuelta para definir a los cuatro semifinalistas del certamen continental se disputarán la siguiente semana, entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Cada uno de los clubes participantes afronta noventa minutos iniciales donde los detalles tácticos y la contundencia marcarán la diferencia de cara al tramo final de la competición.