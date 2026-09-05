Incendio forestal en el sector de San Agustín, Píntag, la noche de este sábado 5 de septiembre

Incendio forestal en el sector de San Agustín, en Píntag.

Un incendio forestal se registró la noche de este sábado 5 de septiembre de 2026 en el sector de San Agustín, en Píntag.

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que su personal ya se encuentra en el sitio controlando el fuego para evitar su propagación.

La emergencia se reportó cerca de las 22:00 de este sábado.

(Noticia en desarrollo)