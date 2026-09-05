Un incendio forestal en Tumbaco fue controlado la tarde de este sábado 5 de septiembre 

Un incendio forestal se registró en el sector de San Juan de Chuspiyacu, en el Polígono de tiro, en Tumbaco, la tarde de este sábado 5 de septiembre de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que su personal acudió al sitio para evitar que las llamas se propaguen.

Los casaca rojas llegaron al lugar con drones para controlar los puntos calientes. Además, se desplazaron 47 efectivos y 16 vehículos.

Cerca de las 19:00, el Cuerpo de Bomberos indicó que el fuego había sido controlado y que realizaban labores de enfriamiento.

Además, las autoridades recordaron que provocar incendios forestales puede ser sancionado con una multa de hasta 36.000 dólares.