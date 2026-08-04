Siniestro de tránsito en Pomasqui deja tres personas heridas, entre ellos dos menores
Bomberos de Quito atendieron a dos menores de edad y un adulto tras un siniestro en la Manuel Córdova Galarza.
Personal de socorro brindó asistencia a los afectados por un siniestro en la av. Manuel Córdova Galarza.
Bomberos Quito
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Actualizado:
04 ago 2026 - 10:05
Un siniestro de tránsito se registró, la mañana de este martes 4 de agosto de 2026, en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del sector de Pomasqui, en el norte de Quito.
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a dos menores de edad y un adulto, quienes resultaron afectados por el incidente.
En imágenes se ve ambulancias y paramédicos de los Bomberos Quito atendiendo a las víctimas. También acudió al lugar Policía Nacional.
Para desarrollar las labores emergencia, la vía permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución.
No se han dado a conocer las causas del siniestro ni el estado de salud de las personas atendidas.
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