Siniestro de tránsito en Pomasqui deja tres personas heridas, entre ellos dos menores

Personal de socorro brindó asistencia a los afectados por un siniestro en la av. Manuel Córdova Galarza.

Un siniestro de tránsito se registró, la mañana de este martes 4 de agosto de 2026, en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del sector de Pomasqui, en el norte de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a dos menores de edad y un adulto, quienes resultaron afectados por el incidente.

En imágenes se ve ambulancias y paramédicos de los Bomberos Quito atendiendo a las víctimas. También acudió al lugar Policía Nacional.

Para desarrollar las labores emergencia, la vía permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución.

No se han dado a conocer las causas del siniestro ni el estado de salud de las personas atendidas.