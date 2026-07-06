El fenómenos de El Niño eleva riesgo de incendios forestales en la Sierra

Entre julio y septiembre hay más riesgos de incendios forestales en Ecuador.

La presencia del fenómeno de El Niño podría incrementar el riesgo de incendios forestales en varias zonas del Ecuador, especialmente en las partes altas de la región Sierra.

Así lo advirtió Mariana Quispillo, subsecretaria general de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, quien explicó que existe una alta probabilidad de que tanto la región Interandina como la Amazonía registren un déficit hídrico, escenario que incrementa la posibilidad de que se produzcan incendios forestales.

Además, Pablo Cornejo, director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló que estudios realizados en los últimos años evidencian que las zonas ubicadas sobre los 2 000 metros de altitud presentan características climáticas particulares durante los eventos de El Niño, lo que las convierte en áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de emergencias.

Campaña nacional de prevención

Este escenario se dio a conocer durante la presentación de una campaña nacional de prevención de incendios forestales impulsada por el Ministerio del Ambiente y Energía.

Las autoridades del Gobierno indicaron, este lunes 6 de julio de 2026, que la campaña de prevención "busca fortalecer la cultura de prevención y reducir la incidencia de incendios forestales durante el período de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales, comprendido entre julio y septiembre".

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Las autoridades explicaron que, aunque El Niño no provoca directamente los incendios, sí genera condiciones que aumentan la vulnerabilidad del territorio, entre ellas temperaturas más altas, disminución de la humedad, vegetación seca, vientos y una mayor acumulación de material vegetal combustible.

Como parte de la campaña se realizarán capacitaciones, jornadas de sensibilización comunitaria, actividades educativas, difusión de información en medios y redes sociales, además de un trabajo coordinado con gobiernos locales, organizaciones sociales y comunidades para fortalecer la prevención.

Más de 17 000 hectáreas afectadas en 2025

Las cifras oficiales reflejan el impacto que tuvieron los incendios forestales el año pasado. Durante 2025, Ecuador registró 2 157 incendios forestales distribuidos en las 22 provincias, que afectaron 17 074,08 hectáreas de cobertura vegetal.

La provincia más afectada fue Imbabura, donde se quemaron 4 506,53 hectáreas, equivalente al 26,39 % de toda la superficie afectada a escala nacional.

El Ministerio del Ambiente recordó que más del 90% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, por lo que insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones constan: "evitar las quemas antitécnicas, no arrojar colillas de cigarrillo ni materiales inflamables en áreas naturales y reportar de inmediato cualquier conato de incendio forestal al ECU 911".