Bomberos de Quito llevan 20 horas combatiendo incendio forestal en San Juan

Los bomberos trabajan para sofocar las llamas en un incendio en San Juan.

Las llamas aún son visibles en el sector de San Juan, centro de Quito, durante la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) permanece en el sitio intentando controlar el fuego y enfriar el terreno. 70 efectivos y una veintena de vehículos se trasladaron al lugar.

El CBQ también trabaja con drones en el lugar. A través de estos se identificaron "tres focos activos con presencia de llamas".

Para sofocar las llamas también se utilizan descargas de agua desde un helicóptero. De acuerdo con el CBQ, se han realizado ocho descargas efectivas.

Una quema de desechos originó el incendio forestal en el bosque protector de San Juan alrededor de las 14:40 del viernes.

Las llamas no han ocasionado daños a infraestructuras ni personas, indicó el CBQ.