Intercambiador de la av. Mariana de Jesús empezó a funcionar este lunes 15 de diciembre

El Intercambiador de la av. Mariana de Jesús está habilitado al tránsito vehicular.

Tras nueve meses de trabajos, este lunes 15 de diciembre del 2025 se habilitó nuevamente el paso vehicular en el intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en el centro norte de Quito.

Se prevé que por este nuevo intercambiador circulen alrededor de 100 000 vehículos diariamente. La obra está compuesta por nueve rampas que unen las avenidas Mariana de Jesús y Mariscal Sucre en distintos espacios, indicó Iván Aguirre, coordinador de obra de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

La nueva estructura vial incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur, la conexión con la calle Juan de Acebedo, todos rehabilitados con estructura asfáltica nueva, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para abordar el transporte público, nuevos pasos y camineras peatonales.

La construcción de este nuevo intercambiador tomó nueve meses y tuvo una inversión superior a los USD 3 millones.

¿Cuáles son los cambios?

Ahora quienes viajen de norte a sur por la avenida Mariscal Sucre pueden conectar directamente con la av. Mariana de Jesús por el paso a desnivel. Mientras que quienes van hacia los barrios altos, pueden tomar el carril derecho y subir por la calle Juan Acevedo.

El nuevo intercambiador también permite realizar giros en U de norte a sur y viceversa por las rampas habilitadas. Los peatones también tienen camineras señalizadas para cruzar la calle.