Estos son los horarios de distribución del agua potable en los barrios del norte de Quito

El abasteciiento de agua en Quito será regulado por la alta demanda.

Las altas temperaturas que vive Quito desde finales de noviembre de 2025 y en la primera quincena de diciembre empiezan a causar estragos en un servicio básico.

Según el Municipio de Quito se ha registrado un alto consumo de agua potable que han desestabilizado la línea de transmisión Bellavista – Collaloma – Calderón que abastece a las parroquias Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí, lo que afecta la distribución de agua potable en dichas zonas.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) anunció que se ha dispuesto un cronograma de distribución de agua con la finalidad de estabilizar el sistema de distribución en los próximos días.

Parte Altas de Marianas, Zabala Medio, Zabala Bajo , Sierra Hermosa y Vilcabamba, los cortes serán entre las 06:00 y las 10:00

, Sierra Hermosa y Vilcabamba, los cortes serán entre las 06:00 y las 10:00 Jesús del Gran Poder, Bellavista, San Juan de Calderón, Reina del Cisne 4, Colinas del Valle, San Vicente, Siglo XXI, Zabala Alta y Calle Atahualpa, la suspensión del servicio de agua potable será entre las 06:00 y las 20:00.

Reina del Cisne 4, Colinas del Valle, San Vicente, Siglo XXI, Zabala Alta y Calle Atahualpa, la suspensión del servicio de agua potable será entre las 06:00 y las 20:00. Bellavista Alto, Babilonia y Divino Niño, los cortes serán entre las 06:00 y las 22:00

Mientras tanto, según el Municipio, se tiene previsto reforzará la dotación de agua potable a través de tanqueros. Agua de Quito agradece la comprensión de la ciudadanía ante este imprevisto y hace un llamado a la ciudadanía a consumir lo estrictamente necesario, con el fin de facilitar la recuperación del sistema.

De acuerdo con el Reporte de Días Secos Consecutivos, elaborado por la Unidad de Hidrología de la Epmaps, varios sistemas registran entre 7 y 10 días sin precipitaciones.

La falta de lluvias, sumada a niveles extremadamente altos de radiación solar, ha provocado condiciones típicas de veranillo, fenómeno que históricamente ha conducido a un aumento inusual en la demanda de agua en Quito.

Mientras que el consumo recomendado internacionalmente es de 100 litros por persona al día, en temporada calurosa, el Distrito Metropolitano de Quito supera en promedio los 200 litros de agua.