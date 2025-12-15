Senae encontró mercadería de pasajeros con fines comerciales en dos aeropuertos de Ecuador

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que en los operativos de control se detectó el ingreso de mercadería con fines comerciales tanto en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Esto constituye una infracción a la normativa aduanera vigente, según la Ley.

La llegada de ecuatorianos por el época de Navidad ha aumentado el número de usuarios. Según el informe de la Aduana, varios pasajeros transportaban zapatos, prendas de vestir, joyas y otros productos en cantidades que superan los límites permitidos para uso personal.

Los controles se realizaron como parte de las acciones de prevención reforzadas durante la temporada alta de viajes por las festividades de fin de año.

El Senae explicó que el ingreso reiterado de artículos en volumen comercial, bajo la figura de equipaje personal, representa una evasión de tributos y vulnera las disposiciones legales que regulan el comercio exterior en el país.

Estas prácticas están tipificadas como infracciones administrativas, sujetas a sanciones y decomisos. La entidad aduanera advirtió que este tipo de acciones afecta directamente a la industria nacional, al generar competencia desleal frente a los productores y comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales y arancelarias.

De acuerdo con el Senae, el ingreso irregular de mercadería no solo reduce la recaudación tributaria, sino que también perjudica la economía nacional, especialmente en fechas de alta demanda comercial como la Navidad. Por esta razón, los operativos en terminales aéreas se mantienen de forma permanente y se intensifican en temporadas específicas.

Los controles incluyen la revisión de equipaje, análisis de perfiles de riesgo y verificación del cumplimiento de las franquicias personales establecidas en la normativa ecuatoriana. Cuando se detectan excesos no justificados, la mercadería puede ser retenida o decomisada, según corresponda.

El organismo reiteró que el objetivo principal de estas acciones no es afectar a los viajeros, sino garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el comercio formal.