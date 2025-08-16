Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Siniestro de tránsito en la av. 10 de Agosto en Quito causa gran congestión vehicular

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la av. 10 de Agostos en el norte de Quito .

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la av. 10 de Agostos en el norte de Quito .

cortesía

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

16 ago 2025 - 18:43

Unirse a Whatsapp

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la av. 10 de Agosto en el norte de Quito la tarde de este sábado 16 de agosto.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia que involucró a dos vehículos livianos.

El siniestro se produjo en el carril central de la av. 10 de agosto entre Capitán Ramón Borja y av. de Los Algarrobos. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

En imágenes se observa como los vehículos lucen con su carrocería destrozada en la parte frontal producto del fuerte impacto.

Agentes del Cuerpo de Bomberos tomaron procedimiento y acordonaron la zona para atender a los afectados.

Producto del siniestro de tránsito se observó gran congestión vehicular en la zona. Si circula por esta zona se recomienda tomar precaución.

Agentes del Cuerpo de Bomberos atienden emergencia en la av. 10 de Agosto en Quito

cortesía

El Cuerpo de Bomberos cerró la circulación por el carril central de la av. 10 de Agosto.

cortesía

El siniestro de tránsito entre dos vehículos livianos en el carril central de la av. 10 de Agosto.

cortesía

Congestionamiento vehicular se registró por siniestro en la av. 10 de Agosto en el norte de Quito.

cortesía

Te puede interesar