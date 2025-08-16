Siniestro de tránsito en la av. 10 de Agosto en Quito causa gran congestión vehicular

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la av. 10 de Agostos en el norte de Quito .

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la av. 10 de Agosto en el norte de Quito la tarde de este sábado 16 de agosto.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia que involucró a dos vehículos livianos.

El siniestro se produjo en el carril central de la av. 10 de agosto entre Capitán Ramón Borja y av. de Los Algarrobos. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

En imágenes se observa como los vehículos lucen con su carrocería destrozada en la parte frontal producto del fuerte impacto.

Agentes del Cuerpo de Bomberos tomaron procedimiento y acordonaron la zona para atender a los afectados.

Producto del siniestro de tránsito se observó gran congestión vehicular en la zona. Si circula por esta zona se recomienda tomar precaución.