Largas filas en la Plataforma Gubernamental Norte para realizar trámites en la ANT 

Decenas de personas llegaron desde muy temprano a la Plataforma Gubernamental Norte para realizar un trámite en la ANT.

Decenas de personas realizan largas filas en los exteriores de la Plataforma Gubernamental Norte, en el sector de Iñaquito, para realizar trámites en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito este martes 20 de octubre del 2026.

Algunos llegaron desde las 01:00, desde cantones como Cayambe para poder hacer trámites como renovación de licencias. "Me tocó madrugar para tomar un turno, así que nos ha tocado trasnochar para acceder a la licencia", dijo un usuario.

Hasta las 08:00, la fila superaba las 100 personas. Algunos usuarios denuncuiasn que ya llevan semanas intentando renovar sus licencias. Otra de las personas, mencionó que este martes se atenderá a los usuarios cuyo número de cédula termina en 3 o 4.

Denuncian venta de turnos

Algunos de los usuarios también denuncian que hay venta de turnos en el lugar. Uno de los asistentes indicó que hay personas que guardan puestos y luego hacen ingresar a otras personas.

Además, se quejan por la falta de personal para atender a las personas que se encuentran en la fila.

Por su parte la ANT indicó que emitirá turnos extraordinarios para obtención de licencia por primera vez y renovación, los sábados de noviembre y diciembre.