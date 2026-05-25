¿Cuáles son las sanciones por no respetar los horarios de recolección de basura?

Emaseo incorporó nueva frecuencia de recolección de basura en La Carolina y República de El Salvador

La presencia de ratas y otras plagas en la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito, encendió las alertas sobre el mal manejo de desechos en ese sector.

Según autoridades municipales, durante varios monitoreos se detectó la acumulación constante de fundas de basura en parterres y veredas en horarios no autorizados, situación que habría favorecido la proliferación de roedores en la zona.

“Las plagas buscan alimento y refugio y en este sector encontraron las dos cosas al mismo tiempo”, explicó Gustavo Chiriboga, titular de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

El funcionario señaló que incluso desde las 16:00 ya se observaban fundas de basura colocadas en espacios públicos, pese a que los horarios de recolección establecidos por Emaseo son distintos.

Sanciones por no respetar horarios de recolección

De acuerdo con el Código Municipal, sacar basura fuera del horario permitido o dejar residuos en veredas sin utilizar recipientes autorizados puede generar multas equivalentes al 20% de un salario básico, es decir, alrededor de 96 dólares.

Sin embargo, las sanciones pueden ser mayores cuando los residuos permanecen frente a viviendas, edificios o locales comerciales. En esos casos, los propietarios podrían enfrentar multas de hasta dos salarios básicos unificados, superando los 800 dólares.

La AMC informó, el jueves 21 de mayo de 2026, que inició un proceso sancionatorio contra un trabajador de un local comercial que habría colocado basura sobre la vereda sin utilizar los recipientes adecuados y fuera del horario establecido.

Las autoridades también advirtieron que los establecimientos que incumplan normas de higiene y salubridad podrían enfrentar incluso la clausura del negocio.

Gustavo Chiriboga adelantó que desde la próxima semana se realizarán operativos nocturnos para identificar en flagrancia a quienes incumplan las normas de disposición de residuos.