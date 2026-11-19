Afectaciones en el recinto Pijullo, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos

Las intensas precipitaciones registradas en la región Costa continúan generando estragos hidrológicos.

Según el reporte oficial emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 15:00 del 19 de noviembre de 2026, un total de 16 cuerpos hídricos se encuentran desbordados a nivel nacional, distribuidos en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.

El informe técnico detalla los ríos, esteros y canales que han superado su capacidad en cada jurisdicción cantonal y parroquial.

Reporte provincia de Guayas

La provincia del Guayas registra la mayor cantidad de afluentes desbordados en este corte, afectando a ocho cantones:

Daule (parroquia Laurel): Desbordamiento del estero El Cañal (sector El Laurel) y de los ríos Pula y Jaboncillo (en varios sectores).

Desbordamiento del (sector El Laurel) y de los (en varios sectores). Pedro Carbo: Desbordamiento del río Bachillero (parroquia Sabanilla, sector La Pamela) y del estero Miraflora (parroquia Valle de la Virgen, sector Miraflores) .

(parroquia Sabanilla, sector La Pamela) y del (parroquia Valle de la Virgen, sector Miraflores) Palestina (cabecera cantonal): Desbordamiento del río Pula (sector Macul de Abajo) y del estero Guabito (sector Las Abras) .

(sector Macul de Abajo) y del (sector Las Abras) Balzar (cabecera cantonal): Desbordamiento del estero San Juan , en el sector San Juan del Cerrito .

, en el sector San Juan del Cerrito Naranjal (parroquia Taura): Desbordamiento del río Culebra , en el recinto Cascajal .

, en el recinto Cascajal Durán (parroquia El Recreo): Desbordamiento de un canal sin nombre , en el sector La Esperanza .

, en el sector La Esperanza Simón Bolívar (parroquia Crnel. Lorenzo de Garaicoa - Pedregal): Desbordamiento del río Los Amarillos, en el recinto Las Delicias .

Afectaciones en Los Ríos y El Oro

En la provincia de Los Ríos, el monitoreo oficial reporta cuatro ríos desbordados en tres cantones:

Babahoyo (parroquia Febres Cordero - Las Juntas): Desbordamiento del río Chilintomo , en el sector Las Cañitas.

Desbordamiento del , en el sector Las Cañitas. Vinces (parroquia Antonio Sotomayor): Desbordamiento del río Macul, en el recinto Macul . Urdaneta (parroquia Ricaurte): Desbordamiento del río Salampe (sector Salampe) y del río Pijullo (recinto Roblecito) .

Por su parte, en la provincia de El Oro se registra un evento activo: