Guayas, Los Ríos y El Oro registran 16 ríos y esteros desbordados este 19 de noviembre
Al corte de las 15:00 de este 19 de noviembre, 16 ríos y esteros permanecen desbordados en tres provincias de la Costa
Afectaciones en el recinto Pijullo, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
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Actualizado:
19 nov 2026 - 17:36
Las intensas precipitaciones registradas en la región Costa continúan generando estragos hidrológicos.
Según el reporte oficial emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 15:00 del 19 de noviembre de 2026, un total de 16 cuerpos hídricos se encuentran desbordados a nivel nacional, distribuidos en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.
El informe técnico detalla los ríos, esteros y canales que han superado su capacidad en cada jurisdicción cantonal y parroquial.
Reporte provincia de Guayas
La provincia del Guayas registra la mayor cantidad de afluentes desbordados en este corte, afectando a ocho cantones:
- Daule (parroquia Laurel): Desbordamiento del estero El Cañal (sector El Laurel) y de los ríos Pula y Jaboncillo (en varios sectores).
- Pedro Carbo: Desbordamiento del río Bachillero (parroquia Sabanilla, sector La Pamela) y del estero Miraflora (parroquia Valle de la Virgen, sector Miraflores).
- Palestina (cabecera cantonal): Desbordamiento del río Pula (sector Macul de Abajo) y del estero Guabito (sector Las Abras).
- Balzar (cabecera cantonal): Desbordamiento del estero San Juan, en el sector San Juan del Cerrito.
- Naranjal (parroquia Taura): Desbordamiento del río Culebra, en el recinto Cascajal.
- Durán (parroquia El Recreo): Desbordamiento de un canal sin nombre, en el sector La Esperanza.
- Simón Bolívar (parroquia Crnel. Lorenzo de Garaicoa - Pedregal): Desbordamiento del río Los Amarillos, en el recinto Las Delicias.
Afectaciones en Los Ríos y El Oro
En la provincia de Los Ríos, el monitoreo oficial reporta cuatro ríos desbordados en tres cantones:
- Babahoyo (parroquia Febres Cordero - Las Juntas): Desbordamiento del río Chilintomo, en el sector Las Cañitas.
- Vinces (parroquia Antonio Sotomayor): Desbordamiento del río Macul, en el recinto Macul. Urdaneta (parroquia Ricaurte): Desbordamiento del río Salampe (sector Salampe) y del río Pijullo (recinto Roblecito).
Por su parte, en la provincia de El Oro se registra un evento activo:
- Pasaje (parroquia Progreso): Desbordamiento del río Chaguana, en el sector Santa Elena.
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