Un arbitro fue agredido en un partido de la Segunda Categoría

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dio a conocer una drástica resolución emitida por su Comisión Disciplinaria. El fallo impone severas sanciones tanto al futbolista Jhon Michel Perlaza Salas como al Club Ciudad de Yantzaza, a raíz de los graves incidentes registrados durante el torneo del Ascenso Nacional 2026.

Los hechos que motivaron el castigo ocurrieron el 17 de octubre de 2026, en el compromiso disputado entre el Club Ciudad de Yantzaza y el Club Río Aguarico F.C., correspondiente a la Fecha 3 del Grupo D.

El encuentro se desarrollaba en el marco de la fase regular cuando se produjo la acción que alteró por completo el cierre del partido.

En el minuto 90+6, el futbolista lanzó una piedra desde la banca de suplentes que golpeó en el rostro al árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez, provocando la suspensión definitiva del cotejo.

Como consecuencia del impacto, el oficial sufrió lesiones de gravedad que exigieron cirugía y le otorgaron un período de incapacidad médica de sesenta (60) días.

Tras analizar el caso, la Comisión Disciplinaria determinó la responsabilidad del jugador por agresión física a un oficial de partido y le aplicó una suspensión de ocho (8) años de toda actividad vinculada al fútbol, vigente hasta el 19 de octubre de 2034.

Asimismo, la FEF elevará el caso ante la FIFA para solicitar que esta medida disciplinaria tenga alcance a nivel mundial.

Por su parte, el club Ciudad de Yantzaza fue hallado responsable tanto por el accionar de su futbolista como por no cumplir con sus deberes de seguridad en su condición de local.

La institución deberá abonar una multa de USD 2 000 reembolsar USD 4 369 correspondientes a los gastos médicos del árbitro asistente y cumplir una sanción de tres (3) partidos sin poder actuar como local en el estadio Municipal de Yantzaza.

Finalmente, la resolución de la Comisión Disciplinaria no es definitiva en última instancia, ya que tanto el jugador como el club sancionado conservan el derecho de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la FEF.