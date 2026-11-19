El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Carchi, Imbabura y Pichincha tienen alerta roja.

El pronóstico del tiempo emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para este jueves 19 de noviembre de 2026 advierte sobre lluvias fuertes en varias zonas de Ecuador.

En la Costa y Galápagos, tres provincias tienen alerta roja, mientras que otras cuatro se encuentran en alerta naranja por precipitaciones de intensidad normal a moderada.

¿Dónde habrá lluvias fuertes en la Costa?

En El Oro, la alerta roja comprende los cantones Arenillas, Atahualpa, Balsas, El Guabo y Huaquillas.

En Esmeraldas, el pronóstico señala lluvias fuertes en Eloy Alfaro; mientras que en Los Ríos incluye Baba, Palenque, Pueblo Viejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas y Vinces.

Por otra parte, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos se encuentran en alerta naranja.

En estas provincias se esperan lluvias normales y moderadas, que pueden variar en duración según el cantón.

Tres provincias de la Sierra tienen alerta roja

En la región Sierra, las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha tienen alerta roja por lluvias fuertes.

El pronóstico identifica a estas zonas entre las de mayor atención para este jueves.

En cambio, Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Tungurahua tendrán precipitaciones normales y moderadas.

La intensidad y los períodos de lluvia pueden variar entre sus cantones.

Para la Amazonía ecuatoriana se prevén lluvias normales y moderadas.

El pronóstico establece períodos de mayor relevancia para cada cantón, por lo que las condiciones no serán necesariamente iguales en toda una provincia.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes.