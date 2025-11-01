Lluvia, cortes de energía, caída de árbol y desbordamiento de río en Quito este sábado 1

Fuerte lluvia se registra en el sur de Quito este sábado 1 de noviembre

Ciudadanos en redes sociales reportan nuevamente cortes de energía en sectores como San Bartolo, Conocoto, sector Santa Mónica, barrio Pichincha, Pasaje El Cisne, en el sur de Quito la tarde de este sábado 1 de noviembre del 2025.

La empresa Eléctrica Quito alertó que debido a las descargas atmosféricas acompañadas de fuertes lluvias se pueden registrar interrupciones en el servicio eléctrico en algunos sectores de la capital.

Por su parte, el ECU 911 señaló que a través de las cámaras de videovigilancia, se registran lluvias en diferentes sectores de la capital.

Según el reporte de monitoreo se evidencia acumulación de agua en varias arterias viales de la ciudad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito también alertó de la caída de un árbol en el sector Loma de Puengasí, en la av. Simón Bolívar esto ocasionó el cierre de los dos carriles de la avenida, en sentido norte - sur.

La entidad recomendó tomar rutas alternas para quienes circulan por la zona:

Av. Maldonado

Autopista General Rumiñahui

Av. Velasco Ibarra

Av. Juan Bautista Aguirre

Desborde de río San Pedro

El Centro de Operaciones de Emergencia de Quito también alertó del desbordamiento del río San Pedro en el balneario de Cununyacu, al oriente de Quito.

Ante la emergencia el Municipio coordinó acciones inmediatas junto a el Cuerpo de Bomberos de la ciudad y otras instituciones municipales para realizar labores de limpieza y evaluación del sector.