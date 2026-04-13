Lluvias de variada intensidad se registrarán este semana, según Inamhi

Lluvias de variada intensidad en diferentes sectores del Ecuador, es el pronóstico del El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para la semana del 13 al 19 de abril de 2026.

Lo que se prevé es la presencia de lluvias de variada intensidad al norte del Litoral y zonas de la región Sierra y Amazonía.

Según el Inamhi, en varios casos, los eventos podrían estar acompañados de tormentas.

Clima del lunes 13 de abril de 2026

El lunes 13 de abril, por ejemplo, el cielo se muestra parcial nublado con incremento de la nubosidad, lluvias y lloviznas dispersas acompañadas de posibles tormentas.