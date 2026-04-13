Lluvias ocasionan cortes de luz en Quito, este lunes 13 de abril

Las fuertes lluvias en Quito ocasionaron cortes de luz en diferentes sectores.

Las fuertes lluvias en Quito ocasionaron cortes de luz en diferentes sectores la tarde de este lunes 13 de abril de 2026.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal operativo está activo "en distintos puntos del área de cobertura" para restablecer el servicio de energía eléctrica.

Mientras tanto, los usuarios de redes sociales lamentan la falta de servicio por más de dos horas en sectores como La Mena 2, San Isidro del Inca, Nayón, Solca, Calderón, Buenos Aires, Miravalle y Tumbaco.

Ante los reclamos de los usuarios la EEQ ha respondido de manera genérica que personal técnico "ya se encuentran trabajando" en la reparación.

Algunos usuarios han reportado que el corte de luz se produjo luego de la caída de un rayo o en medio de la tormenta eléctrica que afectó a varios sectores de la capital ecuatoriana.

Antes de las lluvias, usuarios reportaron apagones inesperados por segundo día consecutivo en sectores del sur, norte y valle de Los Chillos.