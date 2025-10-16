Fuertes lluvias en Quito y Rumiñahui ocasionan colapso de alcantarillas e inundaciones

Fuertes lluvias se registraron en Quito y Rumiñahui la tarde de este jueves 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, se han reportado emergencias por acumulación de agua y colpaso de alcantarillas.

Llamadas ciudadanas han reportado el colapso de alcantarillas en los sectores de Selva Alegre, Colibrí y Cashapamba.

El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (CBR) y el Cuerpo de Agentes de Control del Distrito Metropolitano de Quito fueron desplegados a estos sectores para atender las emergencias.

Se ha registrado acumulación de agua en varios sectores de Quito y Rumiñahui. Las autoridades recomiendan no usar los pasos a desnivel si las condiciones no son favorables.

Sin embargo, las autoridades no han reportado personas afectadas o infraestructuras dañadas por las lluvias.

En Quito se mantiene una alerta meteorológica de lluvias hasta el sábado 18 de octubre del 2025.