Bloqueo por manifestaciones en la Panamericana Norte en el sector de Calderón en Quito

La Panamericana Norte amaneció bloqueada este martes 16 de septiembre del 2025 por manifestantes que rechazan la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que el cierre específico se registra en la Panamericana Norte y Leonidas Proaño.

Los manifestantes desde horas de la madrugada bloquearon el acceso que conecta el norte de Quito con las provincias del norte del país.

La AMT recomendó a los usuarios que transitan por la zona tomar rutas alternas para ingresar o salir de la capital. Las vías que se pueden tomar son:

av. Simón Bolívar

Ruta Viva

E-35

Un fuerte contingente policial llegó hasta el lugar para acordonar la zona e impedir el paso vehicular. Se espera el arribo de un contingente militar y maquinaria para desalojar la zona y reactivar el tránsito.

Teleamazonas está en el lugar de la protesta y ha evidenciado que decenas de personas caminan por la zona para poder llegar a sus lugares de trabajo y establecimientos educativos