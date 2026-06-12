Adopta una mascota en Quito y recibe un kit con pañuelo mundialista

Por la adopción de una mascota las personas podrán acceder a un pañuelo mundialista.

Decenas perros adultos, cachorros y gatos rescatados buscan una nueva oportunidad a través de la adopción, en Quito.

De acuerdo con información de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) las personas que decidan adoptar una mascota recibirán un pañuelo amarillo con un mensaje de apoyo a la selección ecuatoriana.

Al obsequio se suma un kit que incluye juguete, cepillo, placa de identificación, plato y dispensador de fundas plásticas.

La iniciativa busca impulsar la adopción responsable en la capital. Según información de la UBA, en lo que va del año, la UBA ha concretado cerca de 250 adopciones.

¿Dónde adoptar?

Perros adultos y gatos: Cavrat Calderón (av. Panamericana Norte, calle de las Semillas y pasaje 49).

Perros cachorros: Cavrat Quito Sur (calle Francisco Fuentes y Gaspar Cujías).

También puedes estar pendiente de las redes sociales de la UBA, donde cada fin de semana se organizan ferias de adopción en distintos parques de Quito.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

Ser mayor de edad

Presentar copia de cédula de identidad.

Presentar copia de un servicio básico.

Participar en una entrevista presencial.

Completar el formulario de adopción.

Según la UBA, todos los animales entregados han sido esterilizados, vacunados, desparasitados y cuentan con microchip de identificación.