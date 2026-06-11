Ataque armado en Miravalle, Quito: conductor fue baleado este jueves

Un hombre fue atacado mientras se movilizaba en su vehículo en Miravalle, norte de Quito.

Un hombre fue atacado mientras se movilizaba en su vehículo en el sector de Miravalle, en el nororiente de Quito, este jueves 11 de junio de 2026.

El vehículo tipo SUV de color gris quedó a un costado de la vía y presentaba varios impactos de bala en el vidrio del lado del conductor.

En el interior del vehículo fue hallado un hombre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se aplicó un cierre vial en la avenida Oswaldo Guayasamín, en Miravalle, por el procedimiento policial.